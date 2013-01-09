48 گروگان ایرانی امروز درسوریه آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس آناتولی گزارش داد "بولنت ایلدیریم" رئیس بنیاد کمک به آزادی انسانها (IHH) اعلام کرد: قرار است که امروز چهارشنبه دولت سوریه دو هزار و 130 فرد بازداشت شده را که در بین آنها اتباع ترک هستند ،آزاد کند.

وی افزود: این روند در پی میانجیگری ترکیه و قطر برای آزاد سازی 48 اتباع ایرانی که توسط گروههای مسلح ربوده شدند، صورت می گیرد.

بولنت ایلدیریم گفت : دولت سوریه تصمیم گرفته که در مقابل آزادی 48 نفر، دو هزار و 130 فرد بازداشت شده را آزاد کند.

منبع رسمی در ایران هنوز این خبر را تایید نکرده است.