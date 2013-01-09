  1. بین الملل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

رسانه ترک خبر داد:

48 گروگان ایرانی امروز درسوریه آزاد می شوند

48 گروگان ایرانی امروز درسوریه آزاد می شوند

یک رسانه ترک از آزادی قریب الوقوع گروگان های ایرانی در سوریه خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس آناتولی گزارش  داد  "بولنت ایلدیریم" رئیس بنیاد کمک به آزادی انسانها (IHH) اعلام کرد: قرار است که امروز چهارشنبه دولت سوریه دو هزار و 130 فرد بازداشت شده را که در بین آنها اتباع ترک هستند ،آزاد کند.

وی افزود: این روند در پی میانجیگری ترکیه و قطر برای آزاد سازی 48 اتباع ایرانی که توسط گروههای مسلح ربوده شدند، صورت می گیرد.

بولنت ایلدیریم گفت : دولت سوریه تصمیم گرفته که در مقابل آزادی 48 نفر، دو هزار و 130 فرد بازداشت شده را آزاد کند.

منبع رسمی در ایران هنوز این خبر را تایید نکرده است.

کد مطلب 1787156

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