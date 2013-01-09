اعتبارات احداث کتابخانه های روستایی مازندران تمام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمان کتاب مازندران در معاونت برنامه ریزی استانداری اظهار داشت: 35 کتابخانه از 47 کتابخانه استان در روستاهای مازندران در حال احداث است.

وی افزود: اعتبارات احداث کتاخانه های روستایی مازندران از سه ماهه گذشته به اتمام رسیده و خواستار کمک خیران برای اتمام فعالیتها هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه کتاب سرحلقه ارتباط ابنای بشریت است، تصریح کرد: در اسلام عنصر مطالعه بسیار موثر بوده و خواندن در جامعه بسیار اثرگذار است .

امامزاده با بیان اینکه توجه به نخبگان کتابخوان باید مدنظر برنامه ریزان فرهنگی قرار گیرد، یادآور شد: دانایی محوری را در کتابخانه های استان تقویت می کنیم.

وی در ادامه با اعلام اینکه مازندران دارای رتبه چهاردهم کشور از حیث تعداد کتابخانه ها در کشور است، افزود: در حال حاضر 33 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان موجود است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون 104 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی استان هستند، افزود: در یکسال اخیر بالغ بر سه میلیون جلد کتاب به امانت داریم.

امامزاده با بیان اینکه 150 هزار نفر از اعضای کتابخانه های استان در مسابقات کتابخوانی مکتوب و آنلاین شرکت کردند، اظهار داشت: فرهنگ مطالعه کتاب در زندانهای استان نهادینه شده است.

وی با اعلام اینکه نقد کتاب در زندانهای مازندران دیدنی است، بیان داشت: شور و هیجان زندانیان کتابخوان در زندانهای استان وصف ناپذیر است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران از انتشار کتابی تحت عنوان " از شرارت تا عبادت " توسط یکی از زندانیان حبس ابدی در استان خبر داد و گفت: کتاب وی اکنون به جلد دوم رسیده است.

وی با اشاره به کاهش 15.35 درصدی اعتبارات نیم درصدی شهرداریهای استان به امر کتابخوانی، تصریح کرد: از شهرداران خواستار حمایت بیشتر از مقوله کتابخوانی هستیم.

امامزاده بیان داشت: در این مراسم با حضور استاندار مازندران از 15 فرمانداری برتر کتابخوان مازندران تجلیل می شود.