12 هزار موقوفه و رقبه در خراسان شمالی وجود دارد

حجت‌الاسلام رحیم مهدوی‌پور به مناسبت آغاز هفته وقف در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: تاکنون در مجموع 12 هزار و 737 موقوفه و رقبه در شهرستان های مختلف خراسان شمالی ثبت شده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد چهار هزار و 310 مورد موقوفه و هشت هزار و 427 مورد نیز رقبه است.

حجت الاسلام مهدوی پور با بیان اینکه رقبات موجود در استان در دو بخش درآمدزا و فاقد درآمد طبقه بندی شده اند، افزود: از تعداد کل هشت هزار و 427 رقبه ثبت شده در استان، هفت هزار و 333 رقبه دارای درآمد و هزار و 94 رقبه نیز فاقد درآمد است.

وی همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 27 مورد وقف جدید در این استان ثبت شده است، تصریح کرد: این موقوفات شامل زمین تجاری، زمین کشاورزی، واحد مسکونی و ... بوده که عمده آنها با نیت روضه سیدالشهدا (ع) و فعالیت‌های فرهنگی و دینی وقف شده است.

این مسئول در ادامه در مورد سایر اقدامات صورت گرفته در سال جاری در زمینه بقاع متبرکه خراسان شمالی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار ضریح جدید برای امامزاده های استان ساخته شده و همچنین برای هشت بقعه متبرکه نیز طرح جامع تهیه شده است.

وی ساخت و نصب 15 تابلو جهت موقوفات و بقاع متبرکه و تسطیح و محوطه سازی هزار و 800 مترمربع از فضای بیرونی بقاع متبرکه استان را از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته وقف از 21 دی ماه شروع می شود و تا 27 این ماه ادامه دارد.