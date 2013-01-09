کاهش سن ابتلا به بیماریهای قلبی در کشور/ شمالی ها بیشتر مواظب باشند

دکتر سعید سالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در استانهای شمالی این نوع بیماریها شیوع بیشتری نسبت به کشور دارد، اظهار داشت: مردم باید حساسیت بیشتری نسبت به علائم بیماریهای قلبی داشته باشند و به چکاپ قلبی خود اهمیت دهند.

این فوق تخصص جراحی قلب و عروق که تاکنون بیش از یک هزار عمل جراحی قلب باز در بیمارستان های مختلف استانهای شمالی و تهران انجام داده است، تصریح کرد: به محض مشاهده اولین علائم بیماریهای قلبی باید به پزشک مراجعه کرد تا به مشکلات حادتری بدل نشود.

وی در ادامه گفت: درد در قسمت جلوی قفسه سینه، دست و کتف چپ و حتی راست، درد در قسمت فک پایین و نیز برخی از دردها در قسمت ناف می تواند از علائم بیماریهای قلبی باشد که باید مورد بررسی فوری قرار گیرد.

به گفته وی، تعریق سرد از دیگر علائم بیماریهای قلبی است که بسیار هشدار دهنده است و باید نسبت به آن حساس بود و جدی گرفت.

دکتر سالکی در خصوص دیگر علائم نارساییهای قلبی تصریح کرد: تنگی نفس در هنگام فعالیت و تپش قلبی غیرمتناسب با فعالیتهای جسمی از دیگر این عوامل هست که باید به متخصص قلب اطلاع داده شود.

وی با بیان اینکه باید هر نوع درد در ناحیه قفسه سینه جدی گرفته شود، یادآور شد: بالا بودن فشار خون، چربی خون، دیابت و مصرف سیگار از عوامل مستعد کننده در ایجاد تنگی عرق کرونری قلبی است که باید نسبت به درمان و پیشگیری درباره این علائم مصمم بود.

فوق تخصص جراحی قلب افزود: کسانیکه در خانواده آنان سابقه بیماریهای قلبی وجود داشته باید در سنین پایینتر نسبت به بررسی و چکاپ قلبی حساس باشند و به پزشک مراجعه کنند.

وی استرس و فشار روحی را بسیار برای قلب خطرناک دانست و تاکید کرد: استرس و فشار روحی اثرات مخربی بر روی عروق کرونری قلب ایجاد می کند که همه باید به شدت از آن اجتناب کنند زیرا استرس و بیماریهای قلبی رابطه مستقیمی با هم دارند.

دکتر سالکی درمان بیماریهایی چون فشار خون، چربی خون و دیابت را بسیار در کاهش ریسک ابتلا به بیماریهای قلبی موثر خواند و افزود: ترک مصرف سیگار، قلیان و نیز مواد مخدر نیز در سلامت قلب بسیار مهم است.

وی تغذیه سالم را نیز در پیشگیری از بیماریهای قلبی مهم ارزیابی کرد و گفت: مصرف غذاهای دریایی، کاهش مصرف گوشت قرمز، کاهش مصرف فست فودها و افزایش مصرف میوه و سبزیجات از جمله راهکارهای تغذیه ای در پیشگیری از

بیماریهای قلبی است.

وی اظهار داشت: شهروندان باید در رابطه با بیماریهای قلبی حتما به پزشک متخصص مراجعه کنند و نسبت ه آن بی تفاوت نباشند و باید از درمان های خانگی اجتناب ورزند.

دکتر سالکی افزود: بیماران قلبی به چند دسته از نظر نوع درمان تقسیم می شوند که درمان دارویی نخستین گروه از بین بیماران هستند که داروها موجب کنترل فشار وارد شده به رگهای قلبی شه و از گشاد شدن آنها جلوگیری می کند، البته دارو باید با تجویز پزشک استفاده شود و قطع آن نیز بسیار خطرناک است.

وی در ادامه گفت: وقتی شدت بیماریهای قلبی از درمان دارویی بیشتر می شود، پزشک آنژیوپلاستی را ترجیح میدهد که باید در اسرع وقت انجام شود.

وی با بیان اینکه وقتی به بیمار عمل جراحی قلب باز و تعویض عروق کرونری قلب پیشنهاد می شود، یعنی مریض گزینه دیگری ندارد, یادآور شد: هنگامیکه پزشک تنها راه سلامت بیمار را عمل قلب باز می داند بیماران نباید مقاومت کنند و به تشخیص پزشک احترام بگذارند چون خطر مرگ در این بیماران بسیار بالاست.

این فوق تخصص جراحی قلب، ترس از جراحی باز را با توجه به دانش و تجربه پزشکان ایرانی را بی مورد دانست و ادامه داد: بیماران به جای اینکه همیشه از مگ بترسند و استرس داشته باشند به عمل جراحی تن دهند و مشکل را بر طرف

کنند.

وی افزود: عمر بیمارانی که جراحی قلب باز انجام دادند همان عمر طبیعی و همانند انسانهای سالم است.

وی بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر را از جمله دستاوردهای جراحی قلب باز برای بیماران قلبی حاد دانست و گفت: بیماران قلبی باید به همه توصیه های پزشک در مراحل مختلف درمان دارویی، آنژیوپلاستی و جراحی باز توجه جدی

کنند.