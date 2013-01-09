به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا اکبری در خصوص محدودیت های ترافیکی تعطیلات پایانی هفته گفت: این طرح که از فردا چهارشنبه 20 دی ماه جاری آغاز می شود تا صبح روز یکشنبه هفته آینده ادامه دارد.

وی افزود: در اجرای این طرح، پایگاه های ثابت و سیار پلیس راه در جاده های استان البرز مستقر می شوند.

اکبری به کارگیری بیش از 40 تیم گشت پلیس راه را از دیگر تمهیدات پیش بینی شده در این طرح ویژه ترافیکی ذکر کرد.

وی اظهار داشت: در این طرح به منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران در جاده های استان با سایر نهادهای امدادی نیز هماهنگی های لازم صورت گرفته است.

اکبری همچنین به رانندگان توصیه کرد هنگام سفر در حاشیه راه های استان البرز بویژه مناطق کوهستانی توقف نکنند زیرا بر بار ترافیکی می افزاید.

وی افزود: همکاری رانندگان با ماموران پلیس راه و رعایت نکات ایمنی کاهش تخلفات و تصادفات را به همراه دارد.