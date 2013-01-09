گزارش تفریغ بودجه سال 90 تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه روز چهارشنبه از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور از سوی دیوان محاسبات به عنوان بیست و سومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب و پنجمین گزارش متوالی از دوره مجلس هشتم پیش از موعد مقرر خبر داد.



به گزارش مهر، در جلسه امروز چند طرح و لایحه نیز برای بررسی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد.



معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین ،لایحه نحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیش پرداخت ها و علی الحساب ها، طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور به کارمندان دادگستری جمهوری اسلامی ایران وسازمان های تابعه آن ، طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 طبق اصل 85 قانون اساسی، طرح اصلاح تبصره 1 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح استفساریه نحوه تشخیص اشتغال متوالی در مشاغل سخت و زیان آور موضوع اصلاحیه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی، طرح و لوایحی بود که در جلسه امروز مجلس اعلام وصول شد.

