قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به بررسی اولویت‌های کمیته های مختلف کمیسیون پرداخت و یکی از مباحثی که مطرح شد تهیه سندی برای توسعه دانشگاه‌های کشور براساس اسناد بالا دستی بود، در واقع اینکه باید سندی تهیه شود تا دانشگاه‌های کشور براساس آن توسعه پیدا کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات شواری اسلامی اضافه کرد: در این سند مشخص می شود که دانشگاه‌ها باید در چه رشته هایی توسعه پیدا کنند تا مطابق با نیازهای کشور و اسناد بالادستی باشد .

وی ادامه داد: در زمینه جذب اساتید و طرح معرفت افزایی آنها هم مباحثی مطرح شد. اساتید ارکان دانشگاه هستند و استادی که خود تحول اعتقادی نداشته باشد نمی تواند دانشجویان این کشور را تربیت کند بنابراین در زمینه چگونگی جذب اساتید هم مباحثی مطرح شد.

جعفری از دیگر اولویت هایی که در کمیته های مختلف کمیسیون آموزش، به اسلامی شدن دانشگاه‌ها، تهیه سند آموزش‌های فنی حرفه‌ای مهارتی و طرح جامع سنجش و پذیرش اشاره کرد.