تولید ال ای دی های درخشان با تقلید از سوسک شب تاب

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران بلژیکی، فرانسوی و کانادایی، ساختار درونی بدن سوسک شب تاب را مورد بررسی قرار دادند. بخشی از شکم این حشره برای جلب جفت نور می‌تاباند.

آنها یک الگوی غیرمنتظره از فلس‌های دندانه‌دار را یافتند که درخشش این بخش از بدن سوسک شب تاب را تقویت می‌کند.

دانشمندان دانش به دست آمده را برای طراحی LEDبه کار گرفتند تا یک لایه اضافی بسازند که این ساختار طبیعی را تقلید کرده و تا 55 درصد استخراج نور را افزایش دهد.

"آنیک بی" دانشجوی دکتری دانشگاه نامور در بلژیک و یکی از محققان این پروژه گفت: مهمترین جنبه این کار این است که نشان می‌دهد چه قدر می‌توانیم با نگاه دقیق به طبیعت آموزش ببینیم.

وی ساختارهای فوتونیک طبیعی مانند فلس سوسک و بال پروانه را مورد بررسی قرار داده است.

این پژوهشگر می‌گوید هندسه سطحی منحصر به فرد شکم برخی از سوسک‌های شب تاب، بازتاب داخلی را به حداقل می‌رساند یعنی نور بیشتری خارج می‌شود و به چشم جفت احتمالی این حشره می‌رسد.

وسایل ساطع کننده نور ساخت دست بشر مانند LED دچار مشکل بازتاب داخلی هستند. بی و همکارانش فکر کردند ساخت یک پوشش سطحی می‌تواند سوسک کرم شب تاب را تقلید کرده و LEDها را درخشان تر کند.

بی افزود: آنچه که در این شیوه جالب به نظر می‌رسد این است که این فرایند ساده است و نیازی به ساخت LEDهای جدید وجود ندارد. با چند گام بیشتر می‌توان LEDهای موجود را با نوعی هندسه سطحی پوشش داد.

سوسک شب تاب سوسک ماده ای است که پرواز نمی کند. این سوسک می تابد و سوسو می زند. این حشره برای بارور کردن تخم هایی که گذاشته ، باید سوسک نر را به سوی خود جلب کند.

درخشش سوسک‌های شب تاب فقط برای جفت یابی نیست بلکه وسیله‌ای است برای فراری دادن مهاجمان و یا حشرات مزاحمی که به قلمروی آنها تجاوز کرده‌اند.

نتایج این تحقیقات درنشریه Optics Express منتشر شده است.