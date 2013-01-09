  1. جامعه
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

زمینه ارتقای علمی معلمان فراهم می شود/گزینش بر اساس رتبه بندی

زمینه ارتقای علمی معلمان فراهم می شود/گزینش بر اساس رتبه بندی

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش معتقد است که با تدوین نظام رتبه بندی معلمان هم به توانمندی آنها کمک می شود و هم زمینه ارتقای علمی معلمان در نتیجه ایجاد فضای رقابتی فراهم می شود.

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رقابتی شدن، ایجاد انگیزه و تحت الشعاع قرار گرفت حقوق و مزایای معلمان در نظام رتبه بندی معلمان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه نظام رتبه بندی معلمان به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است، افزود: نظام رتبه بندی معلمان انگیزه در نیروهای کارآمد را افزایش خواهد داد و به عنوان یک موتور محرکه برای معلمانی که بی انگیزه و بی تفاوت، کار می کنند، است.

به گفته سحرخیز، تألیف و پژوهش، کتاب، مقاله و تدریس از یک فرد که بی انگیزه است باید متفاوت باشد و برای اینکه رقابت ایجاد شود و این معلمان پژوهش کنند و توانمندی خود را بروز دهند، باید تشویق شوند و حس رقابتی بوجود آید.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش تصریح کرد: در نظام رتبه بندی معلمان، موضوع تعیین صلاحیت علمی آنها مطرح است و و معلمان در اجرای این نظام براساس صلاحیت علمی و دانش رتبه بندی می شوند.

وی ادامه داد: در نظام رتبه بندی معلمان دیگر کمیت معنا ندارد، بلکه کیفیت مهم خواهد بود و با تصویب این نظام از این پس استخدام و گزینش معلمان براساس این نظام است.

کد مطلب 1787183

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