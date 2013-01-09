شکارچیان آهو در سبزوار به قانون سپرده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول حفاظت محیط زیست سبزوار از دستگیری دو شکارچی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.



علی خانی اظهار کرد: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست سبزوار، در پی گشت و کنترل درعرصه های طبیعی و تحت مدیریت این شهرستان موفق به دستگیری دو شکارچی غیر مجاز شدند.

مسئول حفاظت محیط زیست سبزوار اظهار کرد: از ناحیه این متخلفین که نسبت به شکار یک رأس آهو اقدام کرده اند، علاوه بر لاشه آن، یک عدد ساتور و سه قبضه چاقو کشف و ضبط شد.

خانی گفت: متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه به منظور اعمال قانون به مقام قضائی تحویل داده شدند.



وی گونه هایی همچون یوز پلنگ، آهو، جبیر، گورخر، گربه شنی، گربه پالاس و کاراکال را از جمله پستانداران حمایت شده برشمرد و افزود: این متخلفین بابت شکار غیر مجاز و ضرر و زیان وارده به محیط زیست به پرداخت مبلغ 9 میلیون و 600 هزار ریال محکوم و این مبلغ عیناً به حساب خزانه دولت واریز شد.

چهار شکارچی غیر مجاز در نیشابور تحویل قانون شدند



سرپرست حفاظت محیط زیست نیشابور از دستگیری 4 شکارچی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.



محمد مهدی نوربخش اظهار کرد: در گشت و کنترل عرصه های طبیعی در حوزه استحفاظی شهرستان، یگان حفاظت محیط زیست موفق به دستگیری چهار شکارچی غیر مجاز شدند.

سرپرست حفاظت محیط زیست نیشابور افزود: این متخلفین که نسبت به شکار غیر مجاز 4 رأس قوچ وحشی به طور جداگانه اقدام کرده بودند، جهت اعمال قانون به مراجع قضایی شهرستان تحویل شدند.

نور بخش گفت: طبق رأی صادره از مراجع قضایی و به استناد بند الف و ب ماده 12 قانون شکار و صید و ماده 2 و 31 آئین نامه اجرائی قانون مذکور دونفر از متخلفین به 9 ماه حبس تعزیری و دیگری به4 ماه حبس و نفر چهارم به پرداخت 15 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.