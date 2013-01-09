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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۳

با حضور دهنوی/

سلسله همایش های "مزه شیرین زندگی" در اراک برگزار می شود

سلسله همایش های "مزه شیرین زندگی" در اراک برگزار می شود

اراک – خبرگزاری مهر: سلسله همایش های مزه شیرین زندگی با حضور حجت الاسلام دهنوی در اراک برگزار می گردد.

مسئول طرح چهره به چهره استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش 29 دی ماه جاری با موضوعات نوجوانان، جوانی، مدیریت بلوغ فرزندان و ارتباط صحیح با فرزندان در مجتمع فرهنگی آفتاب اراک برگزار می گردد.

احمد تکلو تصریح کرد: خانواده های متربیان و حلقه های چهره به چهره مخاطبین اصلی این همایش می باشند.

وی، آموزش خانواده ها در تربیت دینی کودکان و نوجوانان، یکسان سازی تربیت های دینی برای خانواده ها و فرزندان را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

تکلو بیان کرد: طرح تربیتی چهره به چهره یکی از پرمخاطب ترین و مهم ترین طرح های اجرایی توسط ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های مساجد کشور است و با هدف جذب جوانان و نوجوانان در مساجد و اشاعه فرهنگ دینی اجرای می‌شود.
 
مسئول طرح چهره به چهره استان مرکزی ادامه داد: نوجوانان با شرکت در این کلاس‌ها ضمن آشنایی با مسائل دینی و فرهنگی، با دوستان جدید آشنا می‌شوند و این از نقاط قوت این طرح است.

وی آشنا نمودن جوانان و نوجوانان با روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم، مفاهیم و قصص قرآنی و احکام را از دیگر برنامه‌های این طرح عنوان کرد.

گفتنی است 43 حلقه تربیتی چهره به چهره در مساجد استان مرکزی مشغول به فعالیت می باشند.

کد مطلب 1787190

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