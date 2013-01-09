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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

تعزیه طفلان مسلم (ع) اجرای آغازین سوگواره ملی تعزیه در اراک

تعزیه طفلان مسلم (ع) اجرای آغازین سوگواره ملی تعزیه در اراک

اراک- خبرگزاری مهر: صبح روز چهارشنبه سوگواره ملی تعزیه با اجرای تعزیه طفلان مسلم (ع) در فرهنگسرای آیینه اراک آغاز شد.

مسئول انجمن نمایش استان مرکزی در حاشیه افتتاح سوگواره به خبرنگار مهر گفت: این سوگواره با حضور 12 استان از سراسر کشوراز امروز آغاز و تا 24 دی ادامه دارد.

سینا دلشادی با بیان اینکه  سه گروه منتخب از استان مرکزی در این سوگواره شرکت دارند، افزود: گروه های منتخب از استان های البرز، قم، همدان، بوشهر، گیلان، قزوین، تهران و خراسان شمالی در این سوگواره شرکت دارند.

وی افزود: در هر روز سه اجرا از گروه های مختلف  به روی صحنه می رود.

دلشادی گفت: تعزیه طفلان مسلم(ع)، امام علی(ع)، خطبه خون، امام حسن مجتبی(ع)، شهادت حضرت ابالفضل(ع)، بازار شام، شهزاده قاسم، خاتم بخشی حضرت علی (ع)، متوکل عباسی، عبس و شوذب، شاه چراغ، امیرکبیر در این سه روز برگزار خواهد شد.

مسئول انجمن نمایش استان مرکزی داوود فتحعلی بیگی، محمد حسین ناصر بخت، محمدحسن نظام آبادی و هاشمی را داوران این سوگواره خواند و اظهار کرد: داوران در بخش های مختلف چون اولیا خوان، اشقیا خوان، بچه خوان و نقش زن، موسیقی و رعایت آداب شبیه خوانی به ارزیابی گروه ها پرداخته و در روز بیست و چهار دی اختتامیه سوگواره با اعلام برگزیدگان برگزار می شود.
 

کد مطلب 1787191

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