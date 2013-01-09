تعزیه طفلان مسلم (ع) اجرای آغازین سوگواره ملی تعزیه در اراک

مسئول انجمن نمایش استان مرکزی در حاشیه افتتاح سوگواره به خبرنگار مهر گفت: این سوگواره با حضور 12 استان از سراسر کشوراز امروز آغاز و تا 24 دی ادامه دارد.

سینا دلشادی با بیان اینکه سه گروه منتخب از استان مرکزی در این سوگواره شرکت دارند، افزود: گروه های منتخب از استان های البرز، قم، همدان، بوشهر، گیلان، قزوین، تهران و خراسان شمالی در این سوگواره شرکت دارند.

وی افزود: در هر روز سه اجرا از گروه های مختلف به روی صحنه می رود.

دلشادی گفت: تعزیه طفلان مسلم(ع)، امام علی(ع)، خطبه خون، امام حسن مجتبی(ع)، شهادت حضرت ابالفضل(ع)، بازار شام، شهزاده قاسم، خاتم بخشی حضرت علی (ع)، متوکل عباسی، عبس و شوذب، شاه چراغ، امیرکبیر در این سه روز برگزار خواهد شد.

مسئول انجمن نمایش استان مرکزی داوود فتحعلی بیگی، محمد حسین ناصر بخت، محمدحسن نظام آبادی و هاشمی را داوران این سوگواره خواند و اظهار کرد: داوران در بخش های مختلف چون اولیا خوان، اشقیا خوان، بچه خوان و نقش زن، موسیقی و رعایت آداب شبیه خوانی به ارزیابی گروه ها پرداخته و در روز بیست و چهار دی اختتامیه سوگواره با اعلام برگزیدگان برگزار می شود.

