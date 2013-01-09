اقتصاد چین تا سال 2019 از آمریکا پیشی می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف چاپ سیدنی استرالیا، مؤسسه تحقیقاتی "گلوبال تایمز" بدون اشاره به جزئیات و معیارهایی که برای این پیش بینی در نظر گرفته در این باره اعلام کرد: چین طی شش سال آینده یعنی تا سال 2019 از اقتصاد آمریکا پیش خواهد افتاد.

در این مطلب آمده است: اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا تا سال 2019 بزرگتر خواهد بود و وضعیت بین المللی چین نیز تا سال 2049 یعنی صدمین سال تاسیس جمهوری خلق چین از آمریکا فراتر خواهد رفت.

گلوبال تایمز همچنین نوشته است: شاخص "وضعیت سلامت ملی" بعنوان نمادی از وضعیت کلی کشور، استفاده از منابع کافی، و توزیع ثروت بعنوان ملاک و معیار اصلی این پیش بینی عنوان شده است.

چین هم اکنون از نظر سلامت ملی یازدهمین کشور جهان، بلافاصله پس از کاستاریکا است و سوئد در صدر این کشورها قرار دارد.

این پیش بینی در حالی است که رشد بسیار خوب اقتصاد چین، افزایش هزینه های نظامی این کشور و همچنین تداخل منافع امنیتی آن با آمریکا در منطقه اقیانوس آرام نگرانی هایی را درباره اینکه این دو کشور بتوانند در چند دهه آینده راه حلی را برای اختلافات خود پیدا کنند بوجود آورده است.

با توجه به اینکه گلوبال تایمز (مؤسسه پیش بینی کننده وضعیت اقتصاد چین) رابطه نزدیکی با حزب کمونیست چین دارد، برخی یافته های فوق را احساسی و ملی گرایانه دانسته اند.