مانور قطع گاز و استفاده از سوخت جایگزین در خبازی های شیروان برگزار شد

قربان محمد بهزادی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صبح چهارشنبه مانور قطعی گاز و استفاده از سوخت جایگزین با هدف ارزیابی میزان آمادگی خبازی های شهرستان شیروان و آماده سازی برای استفاده از سوخت دوم برای مدت یک نوبت فعالیت، در نانوایی های شهرستان برگزار شد.

وی با بیان اینکه مانور قطعی گاز سال گذشته نیز در واحدهای خبازی شیروان برگزار شده بود، اظهار داشت: در سال جاری نیز علاوه بر برگزاری این مانور، با توجه به آغاز فصل زمستان و احتمال قطعی گاز در برخی مواقع، ضرورت ذخیره سوخت جایگزین برای مواقع اضطراری به صاحبان صنف خبازان شهرستان اعلام شده است.

بهزادی فر با بیان اینکه هم اکنون 204 واحد نانوایی در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: 87 درصد از این تعداد خبازی، دوگانه سوز هستند و قابلیت استفاده از سوخت نفت را به جای گاز طبیعی نیز دارند.

وی با اشاره به فعالیت 89 واحد خبازی در شهر شیروان، اضافه کرد: در سال جاری به منظور مساعدت در فعالیت این واحدها، 20 مشعل جدید با اعتبار کلی 12 میلیون تومان خریداری شد و در اختیار تعدادی از خبازی های سطح شهر قرار گرفت.