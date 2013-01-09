هنر کاریکاتور به عنوان یکی از موثرترین قالب های هنری در حوزه هنرهای تجسمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم مرادی بیناباج در نمایشگاه آثار برگزیده دو جشنواره کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی که به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری برپا شد، هدف از برگزاری جشنواره های کاریکاتور را توجه دادن مخاطبین به ابزار و شیوه ها و جوامع هدف به جنگ نرم دانست و گفت: ما می خواهیم شیوه هایی که در حوزه جنگ نرم به گونه ای بر مخاطب تاثیر می گذارد، نشان داده شود.

میثم مرادی اظهارداشت: با برگزاری جشنواره های سراسری کاریکاتور در خراسان شمالی تلاش می کنیم تا موضوعاتی مانند جنگ نرم و تحریم اقتصادی را که دغدغه مردم است به یک اثر هنری تبدیل کنیم.

وی با تاکید بر این نکته که هم اکنون بجنورد به عنوان یکی از پایگاههای اصلی کارتون کشورمطرح است، ادامه داد: امیدواریم جشنواره سراسری کاریکاتور که با استقبال خوب هنرمندان نیز مواجه شده است استمرار داشته باشد.

وی هنر کاریکاتور را به عنوان یکی از موثرترین قالب های هنری در حوزه هنرهای تجسمی دانست و گفت: از آنجایی که توهین به ساحت مقدس پیامبر (ص)، با استفاده از کاریکاتور بود، استفاده از این هنر برای بیان برتری های دینی لازم و ضروری به نظر می رسد.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری نیز در سخنانی کوتاه درباره آثار حاضر در این نمایشگاه گفت: مجموعه آثار قابل توجهی به لحاظ تنوع و برخوردهای نوآورانه و با مضمون که نقاط و زاویه های پنهانی در آنها دیده می شود در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

مرتضی گودرزی درادامه گفت: اگر جلسات نقد و بررسی آثار در حاشیه این نمایشگاه ها برگزار شود، می تواند به بهبود کارهنرمندان کمک شایانی کند.

یاد آور می شود: آثار کاریکاتور این نمایشگاه در دانشگاه های تهران، شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی و علامه طباطبایی نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.

همچنین از روز جاری20 دی ماه نمایشگاه مجازی این آثار در سایت مرکز هنرهای تجسمی به نشانی www.tajasomi.ir قابل مشاهده است.

برپایه این خبر، در این نمایشگاه 110 اثر از کاریکاتوریست های سراسر کشور در دو دوره جشنواره با موضوع جنگ نرم و تحریم اقتصادی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

نمایشگاه آثار برگزیده دو دوره جشنواره سراسری کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی تا 27 دی ماه از ساعت 9 تا 13 و 14 تا 18 در نگارخانه ابوالفضل عالی حوزه هنریب رای بازدید علاقمندان دایرخواهد بود.

این نمایشگاه با حضور مرتضی گودرزی (دیباج) مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، میثم مرادی (بیناباج) رییس حوزه هنری خراسان شمالی و جمعی از علاقمندان عصر سه شنبه 19 دی ماه افتتاح شد.