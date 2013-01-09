حبیب حاجی‌زاده در گفتگو با مهر درباره جزئیات راه اندازی نیروگاه‌های جدید گازی تا پایان فعالیت دولت دهم، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون چهار نیروگاه جدید حرارتی زاگرس کرمانشاه، سلطانیه زنجان، سمنان و شاهرود به طور رسمی افتتاح شده است.

مجری طرح احداث نیروگاه‌های گازی در سازمان توسعه برق ایران با یادآوری اینکه هر یک از نیروگاه‌های سمنان و شاهرود دارای 324 مگاوات ظرفیت تولید برق هستند، تصریح کرد: همچنین نیروگاه های زاگرس و سلطانیه هم هر یک دارای ظرفیت تولید 648 مگاوات برق هستند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در مجموع از ابتدای سالجاری تاکنون حدود یکهزار و 900 مگاوات به ظرفیت تولید برق با راه اندازی واحدهای جدید گازی افزوده شده است، اظهار داشت: بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه سال آینده هم سه نیروگاه جدید گازی دیگر هم در مدار بهره بردایر قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه هم اکنون مراحل نهایی ساخت و راه اندازی 2 واحد گازی 324 مگاواتی در نیروگاه ایرانشهر در حال انجام است، بیان کرد: همچنین آخرین مراحل راه اندازی چهار واحد گازی با ظرفیت 648 مگاوات در نیروگاه برق هرمزگان "گنو" هم توسط متخصصان داخلی انجام می شود.

حاجی‌زاد با اعلام اینکه تا پایان فعالیت دولت دهم نیروگاه جدید برق ماهشهر هم راه اندازی خواهد شد، تبیین کرد: این نیروگاه دارای چهار واحد گازی با ظرفیت تولید 648 مگاوات برق است.

به گزارش مهر، بر اساس توافق انجام گرفته با مجموعه دولت، قرار است تا پایان دولت دهم 23 واحد جدید نیروگاهی با اولویت نیروگاه‌های حرارتی و برقابی در کشور افتتاح و راه اندازی شود و در مجموع پیش بینی می‌شود با بهره برداری پروژه‌های مهر ماندگار بیش از 10 هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های حرارتی تولید شود.