مصرف شیر هر ایرانی سالانه 66 کیلوگرم/ ۹۰درصد مردم کمبود کلسیم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، شیر یک غذای کامل و مهمترین منبع کلسیم و فسفر بدن است و علاوه بر آن حاوی مقادیر متناسبی پتاسیم، ید، منزیم، آهن و سدیم است. کلسیم مورد نیاز بدن نسبت به سن و شرایط جسمی انسان متفاوت است. افراد بالغ روزانه به 1200 میلی گرم کلسیم نیاز دارند، این میزان در زنان باردار و شیرده از هزار و 500 تا دو هزار میلی گرم توصیه شده است .

شیر منبعی غنی از ویتامین های مختلف است که حاوی 12نوع ویتامین محلول در آب و 4 نوع ویتامین محلول در چربی است و مهمترین ویتامین های شیر شامل ویتامین A ، ویتامین های گروه B و ویتامین D است.

امروزه علاوه بر اینکه میزان مصرف سرانه شیر و فرآورده های آن در هر جامعه، یکی از معیارهای توسعه و پیشرفت فرهنگی آن جامعه محسوب می شود یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از بیماری های پوکی استخوان، قلبی عروقی و دیابت تیپ دو به شمار می رود.

متاسفانه با وجود اینکه ایران تا حدودی دو درصد شیر دنیا را تولید می کند ولی در زمینه مصرف شیر پایین تر از 100 کشور پرمصرف این محصول به شمار می رود این موضوع ضرورت فرهنگ سازی را دوچندان می کند.

مطالعات نشان می دهد که مصرف شیر مایع طی سال 90 در ایران به طور متوسط 14 درصد کاهش یافته است برخی منابع خبری هم از کاهش 20 درصدی مصرف لبنیات در ایران خبر داده اند و با توجه به پایین بودن سرانه مصرف شیر در کشور این موضوع به معنی تهدید سلامت جامعه است .

ظرفیت تولید شیر در کشور افزایش یابد

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در این خصوص اظهارداشت: شیراز بهترین و کاملترین نعمات خداوندی است و یکی از منابع غنی ویتامین ها و بخصوص کلسیم بوده و عامل پیشگیری بیماری های پوکی استخوان، قلبی عروقی و دیابت تیپ 2 است.

انتظار مهدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شیر نصف نیاز به ویتامین D ، سی 30درصد کلسیم، ۲۰ درصد ویتامین A ، ریبوفلاوین و B را تامین می کند.

وی با انتقاد از پایین بودن سرانه مصرف شیر در کشور اظهارداشت: در حالی که مصرف شیر در اروپا و از جمله فنلاند سالانه ۳۶۱ کیلوگرم ، سوئد ۳۵۵ کیلوگرم برای هر فرد و در کشورهای همسایه ما در آذربایجان ۱۲۰ کیلوگرم ، ترکیه ۱۳۸ کیلوگرم است متاسفانه در کشورمان مصرف شیر سالانه هر ایرانی ۶۶ کیلوگرم است.

انتظار مهدی تاکید کرد: در حالی که در مصرف چای بین ۲۰ کشور اول جهان هستیم ولی در مصرف شیر در بین یکصد کشور پرمصرف شیر هم قرار نداریم و لذا تولید سالانه ۷.۹ میلیون تن شیر در کشورمان باید حداقل دوبرابر افزایش یابد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی بر لزوم توسعه و تجهیز صنایع شیر و تولید با تضمین کیفیت بالا همراه با فرهنگسازی مصرف شیر صنعتی تاکید کرد.

90 درصد مردم ایران از کمبود کلیسم رنج می برند

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران با ضروری خواندن مصرف روزانه شیر برای همه گروه های سنی اظهارداشت: افزایش توان کاری، طول عمر و پیشگیری از ازکار افتادگی زودهنگام از مزایای مصرف روزانه شیر است .

حسین چمنی در حاشیه برگزاری همایش نقش شیر در جلوگیری از پوکی استخوان درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شیر به عنوان یکی از مواد غذایی بسیار با ارزش و کامل و حاوی مواد مغذی می تواند همه وظایف غذا را در بدن انجام دهد، گفت: آموزش و پرورش و به ویژه مربیان نقش مهمی برای افزایش سرانه مصرف شیر در بین دانش آموزان و خانواده ها دارند .

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۰ درصد مردم جامعه ما کمبود کلسیم و ۷۰ درصد کمبود آهن دارند گفت: این در حالی است که شیر به عنوان منبع غنی کلسیم، مصرف کمتری در بین خانواده های ایرانی دارد.

چمنی ادامه داد: متاسفانه مصرف نمک که عامل اغلب سرطانهاست در کشور ما سه برابر استاندارد جهانی است و اگر حتی نمک پاش ها را هم از سفره ها برداریم دو برابر میانگین استاندارد جهانی مصرف نمک داریم؛ در حالیکه مصرف شیر در کشور نصف میانگین استاندارد جهانی است و این در حالی است که در آیات و روایات و حتی ادبیات غنی ما اهمیت شیر توصیه شده است.

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران یاد آور شد: گوشت جایگزین های دیگری دارد ولی شیر هر چند فرآورده های ارزشمند دیگری دارد ولی جایگزینی ندارد و با توجه به کاهش مصرف شیر و کاهش کلسیم، بیماری های پوکی استخوان افزایش یافته است.

چمنی اعلام کرد: در حال حاضر جمعیت سالمند در کشور رو به رشد است که این افراد ۶۰ درصد هزینه درمانی را مصرف می کنند و نیمی از این هزینه های درمانی ناشی از مشکلات پوکی استخوان و کاهش کلسیم یا مشکلات مرتبط با کاهش مصرف شیر است.

مشاور انجمن صنایع لبنی ایران تاکید کرد: بسیاری از بیماری‌های مردم اعم از کاهش قد، پایین بودن بهره هوشی و ابتلا به بیماری پوکی استخوان، ارتباط مستقیمی با پایین بودن مصرف شیر دارد .

ایران با چالش ناامنی غذایی در دو بعد کمی و کیفی روبه رو است

متخصص تغذیه و رئیس گروه بهبود تغذیه معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز با بیان سه اصل فراهمی، دسترسی و بهره مندی در امر تغذیه مناسب، گفت: سالانه چهل میلیون نفر در جهان در اثر گرسنگی و عواقب آن جان خود را از دست می دهند، بیش از ۴۰ در صد مردم دنیا از کمبود ریز مغذی ها رنج می برند که به گرسنگی پنهان معروف است.

سکینه نوری در حاشیه همایش نقش شیر در پوکی استخوان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کشور ما از هر ۱۰ نفر ۲ نفر کمبود دریافت انرژی داشته و چهار نفر انرژی اضافه دریافت می کنند و تنها ۴ نفر انرژی مطلوب دریافت می کنند.

وی یاد آور شد: از نظر دریافت ریزمغذی ها که به نوعی نماینده کیفیت الگوی مصرف غذا است به طور میانگین از هر 10 نفر ۵ نفر دچار کمبود هستند، ۳ نفر اضافه دریافت داشته و فقط ۲ نفر در سطح مطلوب مصرف دارند. به عبارت دیگر ایران با چالش ناامنی غذایی در دو بعد کمی (دریافت انرژی به منظور رفع گرسنگی)و کیفی (دریافت سایر مواد مغذی علاوه بر انرژی ) روبرو است.

پوکی استخوان بیماری اپیدمی خاموش قرن

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و فوق تخصص بیماری های غدد نیز معتقد است: پوکی استخوان حال حاضر بیماری اپیدمی خاموش قرن نام گرفته است.

ندا ولی زاده افزود: تا ۲۵ سالگی تراکم استخوان زیاد می شود ولی پس از آن تراکم استخوان کاهش می یابد و افرادی که تعذیه مناسب و تحرک ندارند بیشتر دچار شکستگی مهره و ران می شوند و در نهایت با کاهش توانایی، زمینگیر شده و با احتمال افزایش آمبولی ریه و مشکلات قلبی عروقی مواجه می شوند.

وی مهمترین علل ابتلا به بیماری پوکی استخوان را سن، جنس، عدم فعالیت فیزیکی، عوامل محیطی، دریافت ناکافی کلسیم یا ویتامین D ، استعمال دخانیات، وزن کم و سابقه فامیلی بیان کرد و اظهارداشت: درمان پوکی استخوان درمان پر هزینه ای است و در سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۰ بیلیون دلار هزینه درمان پوکی استخوان در جهان خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و فوق تخصص بیماری های غدد تاکید کرد: با مصرف شیر، سبزیجات، میوه ها و تحرک و ورزش می توان از بیماری پوکی استخوان به ویژه در زنان پیشگیری کرد.

وی در تشریح جایگاه غذایی شیر گفت: با توجه به اینکه ترکیبات شیمیایی غذای انسان، باید شامل 6 ماده معدنی باشد، گفت: شیر حاوی هر 6 ماده معدنی با نسبتی بسیار مناسب و ترکیبی چند وجهی است .

با توجه به اهمیت مصرف شیر به عنوان غذای کامل و مغذی باید مسئولان به فکر چاره ای اساسی برای فرهنگ سازی برای مصرف شیر در بین تمام گروه های سنی کشور با شند.