فرهنگ سازی برای ترویج وقف ضروری است/ وجود 1500 موقوفه در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان روحی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان در سنندج اظهار داشت: بیش از هزار و 500 موقوفه در سطح استان وجود دارد که این تعداد موقوفه بیش از 14 هزار رقبه دارد.

وی افزود: حفظ و احیایی موقوفات، نهادینه سازی فرهنگ وقف در بین آحاد مردم و عمران و آبادانی امامزادگان و بقاء متبرکه اولویت های کاری این اداره کل است.

فرهنگ سازی در راستای افزایش نیات قرآنی ضروری است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان با اشاره به اینکه اکثر موقوفات استان برای مساجد است، بیان کرد: نیات قرآنی در استان بسیار کم است و باید در این راستا فرهنگ سازی های لازم صورت گیرد.

روحی یادآور شد: پوشش فعالیت های قرآنی جزء ماموریت های اصلی اداره کل اوقاف است و در آینده نزدیک طرح حفظ قرآن در امام زادگان و بقاء متبرکه اجرا می شود.

وی ادامه داد: توسعه فعالیت های فرهنگی در بقاء متبرکه و مساجد از دیگر اولویت های کاری این اداره کل است.

وقف حرکت رو به جلو برای رسیدن به عدالت اجتماعی

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان در ادامه سخنان خود گفت: وقف حرکتی رو به جلو برای رسیدن به عدالت اجتماعی در جامعه است.

روحی اظهار داشت: درآمدهای اموال وقفی صرف کمک به نیازمندان، بی سرپستان، سالمندان، دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت، عمران و آبادانی مساجد و کارهای قرآنی می شود.

وی با اشاره به اینکه مساجد پایگاه نظام انقلاب اسلامی است، افزود: انجام و ترویج فعالیت های فرهنگی و قرآنی در مساجد و جذب نسل های جوان به آموزه ها قرآنی از دیگر اولویت های کاری این اداره کل است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کردستان بیان کرد: در سطح استان فقط یک موقوفه اتبعات عالیات در شهرستان بیجار داریم و انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب این موقوفات افزایش یابد.

روحی یادآور شد: برگزاری محفل انس با قرآن، برگزاری مسابقات اذان، ابتهال و تواشیح برادران در امامزاده پیر محمد، برگزاری نماز جماعت و دیدار از بیمارستان ها، امامزادگان و نیازمندان از جمله برنامه های هفته وقف است.

وی ادامه داد: همایش اصحاب وقف و تجلیل از واقفان برتر، همایش بانوان و ترویج احسان ماندگار، مسابقه تواشیح، دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار و چاب ویژه نامه احسان ماندگار از دیگر برنامه های این اداره کل در هفته وقف است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان گفت: انتظار می رود با ترویج، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از اثرات وقف در آینده نزدیک شاهد حضور پررنگ واقفان در حوزه وقف باشیم.