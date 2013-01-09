توقف روند گرم شدن زمین/ افزایش گازهای گلخانه ای عامل پیش بینی گرمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان دفتر هواشناسی بریتانیا تصدیق کرده اند که پیش بینی های قبلی نادرست بوده و به علت انتشار اخبار نادرست مورد انتقاد قرار گرفته اند.

براساس یک بیانیه مطبوعاتی که اخیرا منتشر شده طی پنج سال آینده دمای هوا 0.43 درجه بالای متوسط دمای سالهای 1971 تا 2000 خواهد بود این درحالی است که پیشتر پیش بینی شده بود این افزایش دما 0.54 درجه خواهد بود.

این افزایش دما تنها اندکی بیشتر از افزایش دمایی است که در سال 1998 ثبت شده، همین افزایش 19 سال پیش توسط کارشناسان هواشناسی در نوع خود یک پدیده هوایی استثنائی است.

پیش از این دفتر هواشناسی بریتانیا اعلام کرد که افزایش شدیدی از دمای همای جهان تا 2016 پیش بینی می شود

مدلسازی جدید رایانه ای پیش بینی کرده است که دمای هوا نسبتا ثبات می ماند

درحال حاضر پیش بینی می شود که دمای سیاره زمین ظرف چند سال آینده افزایش چشمگیری نخواهد داشت.

این آمارها و ارقام به واسطه تغییرات جوی با عامل انسانی بالا رفته است و گرمایش زمین نیز به رغم افزایش قابل توجه گازهای گلخانه ای در دهه های اخیر روند ثابتی را طی می کند

دکتر دیوید وایتهاوس دانشمند مشاور بنیاد سیاست گرمایش زمین اظهار داشت: توقف دمای جهانی هوا دست کم تا سال 2017 ادامه خواهد داشت. به این معنا که دمای هوا ظرف 20 سال افزایش چشمگیری نداشته است. چنین دوره ای مشکلات بنیادینی برای مدلهای جوی ایجاد می کند.

تکه های از یخ از یک یخچال طبیعی که در جنوب آرژانتین جدا می شود؛ پدیده های مشابه این را به گرمایش زمین نسبت می دهند

این درحالی است که دکتر ریچارت آلن از دانشگاه ریدینگ گفت: گرمایش زمین متوقف نشده است بلکه به نظر می رسد از سال 2000 تاکنون در مقایسه با دهه 1970 روند کندتری دارد.

دفتر هواشناسی بریتانیا اعلام کرده است که این پیش بینی های 5 ساله در نتیجه مدل سازیهای رایانه ای جدید است که تغییرات دمای سطح اقیانوسها را مدنظر قرار داده است.

سرعت افزایش گرمای زمین برخلاف تصورات پیشین است

گفته می شود که کند شدن روند افزایش دما پس از یک افزایش شدید در دهه 1990 بوده است و می توان علت آن را به ناپایداریهای طبیعی، تغییرات در فعالیتهای خورشیدی و حرکت اقیانوسها نسبت داد.

پیش بینی های گرمایش مستمر زمین تاحد زیادی در نتیجه افزاش سطح گازهای گلخانه ای است، کارشناسان هشدار داده اند که بدون انجام تلاشهای بشری برای کاهش این گازها، جهان در قرن آینده در معرض افزایش دمای خطرناکی قرار خواهد گرفت.