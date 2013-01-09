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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۷

قنبری در گفتگو با مهر:

تشکیل 105فقره پرونده قاچاق در آذربایجان‌غربی/ 48باند قاچاق منهدم شد

تشکیل 105فقره پرونده قاچاق در آذربایجان‌غربی/ 48باند قاچاق منهدم شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی از تشکیل 105 فقره پرونده بالای 100 میلیون تومان قاچاق کالا در استان طی سالجاری خبر داد.

عیسی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال گذشته پرونده های قاچاق کالای بالای 100 میلیون تومان، 56 فقره بود اظهارداشت: این رقم در سال جاری به 105 فقره رسیده است که این افزایش آمار، نشانگر برخورد کیفی و تشکیلاتی جدی با قاچاقچیان کالا در استان است.

وی ادامه داد: در 9ماه گذشته سالجاری پرونده های قاچاق کالا به ارزش 700 میلیارد ریال توسط دستگاه های ذی صلاح مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: در سال گذشته با تلاش شبانه روزی دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی استان، 31 باند عمده قاچاق کالا منهدم شدند و امسال نیز 48 باند عمده قاچاق توسط دستگاه های مربوطه شناسایی و منهدم شدند.

قنبری از جلوگیری از خروج 5 هزار راس دام قاچاق در سال جاری خبر داد و اظهارداشت: امسال بیش از 372 هزار قلم لوازم آرایش و بهداشتی قاچاق، دو میلیون و 259 هزار و 945 پاکت اجناس دخانی قاچاق، 46میلیون و 916 هزار و 341 قلم داروی قاچاق کشف و ضبط شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به قاچاق سلاح در استان نیز گفت: در این مدت 256 قبضه تفنگ جنگی لوله بلند و دو هزار و 580 قبضه اسلحه شکاری و 501 قبضه کلت کمری قاچاق کشف و تحویل مراجع قضایی شده است.

قنبری با اشاره به همسایگی آذربایجان غربی با سه کشور مهم و حساس منطقه، گفت: با وجود کشمکش های سیاسی و معضلات امنیتی موجود در کشورهای همسایه، امروز امنیت در تمام مناطق استان برقرار و موجب آسایش و آرامش روانی شهروندان و همچنین مرزنشینان شده است.

کد مطلب 1787215

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