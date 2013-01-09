عیسی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال گذشته پرونده های قاچاق کالای بالای 100 میلیون تومان، 56 فقره بود اظهارداشت: این رقم در سال جاری به 105 فقره رسیده است که این افزایش آمار، نشانگر برخورد کیفی و تشکیلاتی جدی با قاچاقچیان کالا در استان است.

وی ادامه داد: در 9ماه گذشته سالجاری پرونده های قاچاق کالا به ارزش 700 میلیارد ریال توسط دستگاه های ذی صلاح مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: در سال گذشته با تلاش شبانه روزی دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی استان، 31 باند عمده قاچاق کالا منهدم شدند و امسال نیز 48 باند عمده قاچاق توسط دستگاه های مربوطه شناسایی و منهدم شدند.

قنبری از جلوگیری از خروج 5 هزار راس دام قاچاق در سال جاری خبر داد و اظهارداشت: امسال بیش از 372 هزار قلم لوازم آرایش و بهداشتی قاچاق، دو میلیون و 259 هزار و 945 پاکت اجناس دخانی قاچاق، 46میلیون و 916 هزار و 341 قلم داروی قاچاق کشف و ضبط شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به قاچاق سلاح در استان نیز گفت: در این مدت 256 قبضه تفنگ جنگی لوله بلند و دو هزار و 580 قبضه اسلحه شکاری و 501 قبضه کلت کمری قاچاق کشف و تحویل مراجع قضایی شده است.