گذرنامه اسپانیایی ندارم تا در بین برترین بازیکنان جهان قرار بگیرم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی که در سال 2012 موفق شد قهرمان رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپا شود، هیچ بازیکنی در فهرست 11 بازیکن برتر فوتبال جهان در سال 2012 نداشت. 10 بازیکن تیم منتخب عضو تیم‎های رئال مادرید و بارسلونا بودند و یک بازیکن هم در عضویت تیم آتلتیکومادرید قرار داشت.

"چاپر هریس"، بازیکن افسانه‌ای تیم فوتبال چلسی، گفت: چطور تیمی که قهرمان رقابت‎های لیگ قهرمانان اروپا شد یک بازیکن در جمع 11 بازیکن برتر سال جهان ندارد؟ این خیلی عجیب است. من از بین "مارسلو" و "اشلی کول"، مارسلو را انتخاب نمی‌کنم. نه تنها من، که بسیاری از مربیان فوتبال اروپا از جمه "خوزه مورینیو" هم مارسلو را ‌انتخاب نمی‌کند.

"اشلی کول" هم در این زمینه روی صفحه توییتر خود نوشته که باید گذرنامه اسپانیایی می‌داشته تا در بین 11 بازیکن برتر قرار می‎گرفته است.

این اعتراضات فقط محدود به انگلیسی‏‎ها نمی‌شود. "لوتار ماتیوس"، بازیکن افسانه‎ای فوتبال آلمان، هم گفت: نمی‌فهمم چرا تیم برتر سال فوتبال جهان باید فقط از لالیگا باشد؟

بسیاری از منتقدان بر این باورند که چرا در میان 11 بازیکن برتر سال جهان به عنوان مثال باید جای "آندره آ پیرلو" خالی باشد؛ کسی که به یوونتوس کمک کرد تا به عنوان قهرمانی رقابت‎های سری آ دست پیدا کند.