11دفتر نمایندگی اوقاف در شهرستان های کرمان راه اندازی می شود

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهره برداری اوقاف از منابع وقفی در کشور حداکثر سه درصد است.

وی افزود: 11 دفتر نمایندگی اوقاف در شهرستان های قلعه گنج، عنبر آباد، فاریاب، منوجان، رابر، ارزوئیه، فهرج، نرماشیر و ناحیه دو استان کرمان راه اندازی می شود.

مدیر کل اوقاف استان کرمان تصریح کرد: طی یک سال گذشته در اوقاف استان کرمان در حوزه فرهنگی هشت هزار و 206 نفر در مسابقات قرآن و اذان و ابتهال در سطح استان شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: 410 روحانی در ماه های رمضان، صفر و محرم و ایام فاطمیه به مناطق محروم استان کرمان اعزام شده اند.

حجت الاسلام قاسمی زاده با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب افزود: ایشان فرموده اند که ما باید 10 میلیون حافظ قرآن و 10 میلیون قاری در سطح کشور پرورش دهیم.

وی ادامه داد: ما باید با تمام توان برای عملی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری تلاش کنیم.

این مسئول بیان داشت: طرح های آرامش بهاری در بقاع متبرکه، سوگواره یاس نبوی، جشن ولایت علوی، همایش های بصیرت عاشورایی از جمله برنامه هایی هستند که در طول سال از سوی اوقاف برگزار می شوند.