مشکلات مدارس شهر دیباج دامغان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش دامغان صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مدارس شهر دیباج در سالن جلسات مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: در سال تحصیلی جاری با بازدیدهایی که از سوی معاونین و کارشناسان مدیریت آموزش و پرورش دامغان در حوزه های مختلف از مدارس شهر دیباج انجام شد توانستیم در جهت رفع کمبودها و مشکلات گام های خوبی برداریم.

محمدعلی امانی تصریح کرد: بازگشایی مجدد دبستان پسرانه هدایت، تجهیز کامل کلاس های پایه ششم به سیستم رایانه ای، بهسازی و انجام تعمیرات اساسی ساختمان مدارس موجود، تک پایه ای کردن همه کلاس های دوره ابتدایی و کسب مجوزهای لازم در خصوص ادامه فعالیت مدارس راهنمایی به صورت ضمیمه اقدامات انجام شده در جهت رفع مشکلات و کمبودهای مدارس شهر دیباج دامغان است.

وی گفت: برنامه ریزی جهت ایجاد کارگاه رایانه ای متمرکز جهت استفاده دانش آموزان شهر دیباج و پیگیری رفع مشکلات ایاب و ذهاب معلمان این شهر از برنامه های در دستور کار مدیریت آموزش و پرورش دامغان است که امیدواریم هرچه زودتر این اقدامات به نتیجه مثبتی برسد.

امام جمعه دیباج نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه علم و دانش اظهار داشت: با کسب علم و دانش انسان می تواند با درجات عالی دست پیدا کند.

حجت الاسلام سید جلیل قدمی افزود: در زمینه کسب علم و دانش همه انسان ها باید از یکدیگر پیشی بگیرند.



وی افزود: علم نوری است که خدا در قلب افراد وارد می کند و پاداشی که برای کسب علم و معرفت قرار داده می شود برای هیچ چیزی نیست.

وی گفت: توجه به حل مشکلات آموزشی در تمامی نقاط به رشد و توسعه آموزش و پرورش کمک می کند.