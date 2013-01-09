طرح انتخابات آزاد توسط هاشمی و احمدی نژاد و خوئینی ها/هاشمی و احمدی نژاد خودشان را زیر سوال بردند

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به استفاده از کلید واژه "انتخابات آزاد" توسط برخی از چهره ها و شخصیت های سیاسی، اظهارداشت: اخیرا شاهدیم که در کنار اپوزوسیون خارج نشین برخی از نیروهای داخلی نیز همصدا با فتنه گران داخلی شدند و با مطرح کردن برخی شائبه ها انتخابات را زیر سوال می برند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، افزود: اخیرا اظهاراتی از سوی رئیس جمهور، آقای هاشمی و موسوی خوئینی ها در این خصوص زده شده که هریک از سه طیف و جریان متفاوت هستند ؛ بنابراین هم صدائی این افراد با بیگانگان نشان دهنده این است که سناریوی جدیدی برای نظام در آستانه انتخابات چیده شده است که اگر نتیجه انتخابات مخالف نظر عده ای شد فتنه ای همچون فتنه 88 راه بیافتد.

وی با بیان اینکه استفاده رئیس جمهور از انتخابات آزاد به معنای زیر سوال بردن خودش است ، تصریح کرد: برگزار کننده انتخابات دولت است؛ لذا کسی که مجری انتخابات است دم از انتخابات آزاد بزند به نفعش نیست و برعلیه خودش حرف زده است؛ علاوه براینکه احمدی نژاد خود انتخاب شده از همین سیستم انتخاباتی است و با این حرف خودش را هم زیر سوال می برد.

ابراهیمی افزود: استفاده از کلید واژه انتخابات آزاد توسط هاشمی با توجه به اینکه ایشان دو دوره رئیس جمهور بودند و از همین انتخابات برگزیده شدند هم جای سوال دارد؛ چراکه خود او هم در طول هشت سال ریاست بر قوه مجریه برگزار کننده چند انتخابات بوده است، خوب اگر بد عمل کرده باید بیاید توبه کند.

همچنین عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، در واکنش به اظهارات موسوی خوئینی ها در خصوص انتخابات آزاد ، گفت: خاتمی از دل دولت اصولگرا بیرون آمد آنهم در حالتی که رئیس جمهور وقت یعنی آقای هاشمی حامی نامزد رقیب خاتمی بود و از دولت اصلاحات نیز احمدی نژاد بیرون آمد، با وجود آنکه دولت وقت یعنی خاتمی طرفدار هاشمی رقیب احمدی نژاد بود.حال خوئینی ها باید به این سوال پاسخ دهد کدام این انتخابات ها آزاد نبوده است؟ چرا حرفی می زنید که مردم خلاف آنرا دیده اند؟

نماینده مجلس هشتم، با اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم رهبری وهشدار ایشان نسبت به کلید واژه "انتخابات آزاد" گفت: رهبری نیز دیروز در سخنرانی شان نسبت به این توطئه جدید دشمنان نظام، هشدار دادند و اظهارداشتند که با اینگونه سخنان ذهن مردم را مشکک نکنید.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کمتر از 6 ماه به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باقی مانده است رسانه ها وظیفه دارند نسبت به توطئه دشمنان داخلی و خارجی افشاگری کرده و آگاهی بخشی به جامعه و ایجاد بصیرت در مردم را رسالت خود بدانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای شورای عمومی انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران می گوید: برگزاری «انتخابات آزاد»، شفاف و منطبق بر قانون اساسی می تواند بخش بزرگی از مشکلات کشور را حل کرده و علاوه بر افزایش اعتماد مردم و دوستداران نظام، دشمنان خارجی کشور را در بسیاری از زمینه ها خلع سلاح و مأیوس کند.

محمود احمدی نژاد نیز در آذرماه امسال در اولین همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از «انتخابات آزاد» سخن به میان آورد و گفت: اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت های رئیس جمهور را ببندند به نظر عده ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.

همچنین محمد موسوی خوئینی ها دبیرکل مجمع روحانیون در دیدار اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با بیان اینکه "اگر انتخابات آزاد در کار باشد، می توان به آن فکر کرد"، گفته بود: "باید شخصیت هایی مثل آقای مهندس موسوی و جناب آقای کروبی بتوانند در صحنه انتخابات حاضر شوند اما اگر قرار باشد از میان نامزدهای انتخابات و حامیانشان یکی به کرسی ریاست جمهوری برسد و دیگران یا در حبس باشند یا در حصر، این معنای «انتخابات آزاد» نبوده و قابل قبول نیست".





