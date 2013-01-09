توجه جامعه مدرسین بر تقویت فقاهت و اخلاق در حوزه

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی شامگاه سهشنبه در دیدار شورای سیاستگذاری همایش نیم قرن حضور که به مناسبت پاسداشت پنجاه سال تلاش علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه مدرسین برگزار میشود؛ در سخنانی اظهار داشت: افراد بسیاری بودند که در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور داشتند و منشأ خدمات فراوانی برای اسلام، انقلاب و حوزه علمیه بودند.
وی با تاکید بر توجه ویژه حوزههای علمیه به مسئله فقه و اصول افزود: مباحث علمی در حوزه و بین طلاب باید تقویت شود و شما باید به این امر بیش از گذشته عنایت داشته و برنامه ریزی کنید.
استاد برجسته حوزه ادامه داد: برگزاری جلسات اخلاق و موعظه برای روحانیون و طلاب ضروری است که این مسئله در گذشته نیز وجود داشته و دروس اخلاق امام خمینی(ره) در هر هفته موجب تقویت بُعد معنوی طلاب می شد.
آیت الله شبیری زنجانی، تقویت فقه و اصول در کنار اخلاق و تهذیب نفس را دو اصل مهم در حوزه برشمرد و اظهار داشت: مسئولان و مدیران حوزه باید در راستای شناسائی نخبگان حوزوی اهتمام ویژهای داشته و آنها را مورد حمایت قرار دهند.
تجلیل از تلاشهای روحانیت
در ابتدای این دیدار مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور و رئیس شورای سیاست گذاری همایش نیم قرن حضور در سخنانی با ارائه گزارشی از چگونگی برگزاری این همایش اظهار داشت: از ابتدای تاسیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تا کنون 50 سال گذشته که طی این سالها شخصیتهایی که در جامعه مدرسین حضور داشتند خدمات فراوانی برای اسلام وانقلاب انجام داده اند.
آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری افزود: برگزاری همایش نیم قرن حضور، بهانهای خواهد بود که تا از تلاشهای روحانیت در عرصههای مختلف، قبل و بعد از انقلاب تجلیل به عمل آید.
وی گفت: این همایش با حضور علما و شخصیتهای برجسته حوزوی از سراسر کشور در دو روز 25 و 26 بهمنماه سال جاری در شهر مقدس قم و در مدرسه امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
جامعه مدرسین منشأ خدمات فراوانی برای انقلاب بوده است
آیت الله مقتدایی نیز در سخنانی عنوان کرد: آیت الله شبیری زنجانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه را به خوبی می شناسند و شخص ایشان از ارکان جامعه مدرسین بوده اند.
وی با بیان اینکه جامعه مدرسین حوزه علمیه منشأ خدمات فراوانی برای حوزههای علمیه و انقلاب بوده است افزود: خدمات جامعه مدرسین باید برای مردم معرفی شود که برگزاری این همایش فرصت خوبی برای این کار است.
ارسال 65 مقاله به دبیرخانه همایش
دبیر همایش نیم قرن حضور نیز با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای برگزاری این همایش اظهار داشت: فعالیتهای دبیرخانه همایش در دو بعد علمی و اجرائی متمرکز شده است.
حجت الاسلام و المسلمین سیدمحسن صالح با اشاره به عناوین فراخوان مقالات این همایش اظهار داشت: تا کنون 65 عنوان مقاله در موضوعات مختلف به دبیرخانه همایش ارسال شده و پایان نامه های مرتبط با موضوعات فراخوان مقاله در حال جمع آوری است.
قم - خبرگزاری مهر، یکی از مراجع تقلید شیعیان جهان بر توجه بیشتر جامعه مدرسین به تقوقت فقاهت و اخلاق در حوزههای علمیه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی شامگاه سهشنبه در دیدار شورای سیاستگذاری همایش نیم قرن حضور که به مناسبت پاسداشت پنجاه سال تلاش علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه مدرسین برگزار میشود؛ در سخنانی اظهار داشت: افراد بسیاری بودند که در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور داشتند و منشأ خدمات فراوانی برای اسلام، انقلاب و حوزه علمیه بودند.
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