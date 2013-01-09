نقش عشق بر پرده مضجع شریف سالار شهیدان/طراحی روپوش مرقد مطهر در مشهد

علیرضا نبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سه قطعه از پنج قطعه روپوش مرقد مطهر حضرت امام حسین (ع) توسط هنرمندان ایرانی به پایان رسید و مابقی آن تا چند روز آینده تکمیل خواهد شد.

کل روپوش مرقد مطهر حضرت امام حسین (ع) 5 قطعه است که پس از تکمیل و ارسال به کربلای معلا در داخل ضریح مطهر به هم وصل می شود.

وی افزود: هم اکنون 75 درصد کارها توسط گروه طراحی که بدین منظور در مشهد و اصفهان شکل گرفته است انجام شده و مابقی تا 40 روز آینده که قرار است ضریح مطهر نصب شود آماده می شود.

نبی در خصوص مشخصات این روپوش که با خط ثلث استاد موحد، ملیله دوزی خانم محزونیه و یک مجموعه 20 نفره در حال انجام است گفت : یک کارگاه در مشهد نقش روی پرده ها را انجام داد و مابقی کار به هنرمندان اصفهانی واگذار شد.

وی قطعات این پارچه روپوش را شامل 5 قسمت شامل: بالا سر مبارک و پایین پا و سه قطعه در طرفین مرقد مطهر عنوان کرد و افزود: هم اکنون ملیله دوزی 3 قطعه تمام شده است.

پرده طی 45 روز آینده نصب می شود

وی اشیای به کار رفته در این روپوش را انواع سنگ های قیمتی، طلا و نقره ذکر کرد و گفت: استادکاران خطاط و تذهیب کار ایرانی نهایت سعی خود را برای این افتخار بزرگ که نصیب کشورمان شده است را به کار گرفته اند.

مدیر طراحی و چاپ پرده مرقد مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تاکید کرد: از اول ماه ربیع الاول کار برداشتن ضریح قدیم حرم سید و سالار شهیدان آغاز خواهد شد، این مدت 15 روز زمان نیاز دارد، لذا پرده به همراه ضریح مطهر طی 45 روز آینده نصب خواهد شد.

نبی گفت: از سال 85 کار تهیه پرده مضجع شریف برخی از ائمه اطهار با همکاری گروهی از طراحان و هنرمندان به نام کشور در استان های مختلف کشور آغاز شد.

وی گفت: در این راستا پرده های مرقد مطهر امیر مومنان، امام جواد (ع)، امام کاظم (ع) و نیز طفلان مسلم پس از آماده سازی به عتبات عالیات ارسال شد اما از همان روز اول من و همکارانم آرزوی تهیه پرده سنگ مضجع شریف مرقد مطهر امام حسین(ع)را داشتیم.

انتقال پرده پس از ماه صفر به عراق

وی گفت: این ماجرا ادامه داشت تا این که از میان 8 کشور شرکت کننده ما انتخاب شدیم از همان ابتدا گروهی از بهترین هنرمندان از شهرهای مشهد، یزد و اصفهان کار طراحی را آغاز کردند و با توجه به حمل ضریح مطهر به کربلا، پرده نیز پس از ماه صفر به عراق منتقل می شود.

وی در ادامه با ذکر خاطراتی از مراحل مختلف کارهای هنری روی پرده ضریح مطهر ائمه معصومین گفت: بارها شاهد بوده ام که چگونه هنرمندان اشک ریخته اند و با خلوص دل پرده ها را آماده کرده اند از این رو شور و عشق در کالبد هنر دمیده شده تا پرده مضجع شریف شش گوشه ابا عبدالله الحسین (ع) که مامنی برای دل های ناآرام و غم گرفته است، به بهترین نحو ممکن دوخته شود.

توفیقی که نصیب شعیان شد

وی ادامه داد : پروژه ساخت پرده مرقد مطهر امام حسین (ع) توسط تعدادی از ارادتمندان امام حسین (ع) دنبال شد تا در رقابت با سازندگان مطرح جهانی، این توفیق نصیب شیعیان اثنی عشری شود.

وی افزود : تلاش های خستگی ناپذیر هنرمندان و استاد کاران ایرانی که با جوهره عشق به امام حسین (ع) عجین شده است، به بهترین شکل ممکن در معرض دید علاقمندان به اهل بیت قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: حتما در چند روز گذشته در شهرهای مختلف دیده اید که مردم با ضریح جدید و مطهر آقا که از ایران به عراق حمل می شد چه کرده اند و هنگام عبور باشکوه خود از شهرها چنان شور حسینی ایجاد کردند که هیچ کار فرهنگی دیگر به پای آن نخواهد رسید.

وی تاکید می کند: باید همواره تلاش کرد تا حماسه سیدالشهدا و قیام آن حضرت در دنیا زنده نگه داشته شود چرا که این امر موجب حفظ اسلام و مکتب اهل بیت خواهد شد.