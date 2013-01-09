امید جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هرساله فیفا یکسری نامه در خصوص انتخاب برترین های جهان به کنفدراسیون ها ارسال می کند که این نامه در تاریخ 6 آگوست(16 مرداد) دراختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفت و AFC نیز در تاریخ 15 آگوست آن را برای فدراسیون های عضو فرستاد.

وی در همین خصوص افزود: البته کنفدراسیون فوتبال آسیا در آن تاریخ لیست کاندیداهای برترین های جهان را نفرستاد و این لیست را در آبان ماه فرستادند که ما بلافاصله این لیست را در اختیار مسئولان تیم ملی قراردادیم. در واقع برای انتخاب برترین های جهان در بخش آقایان و بانوان ما 4 رای داشتیم که دو رای آن اختصاص داشت به سرمربی و کاپیتان تیم ملی آقایان و دو رای نیز مربوط به سرمربی و کاپیتان تیم ملی بانوان می شد.

رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال گفت: مسئولان فیفا برای ارسال آرای مد نظر هر فدراسیون یک تاریخ نهایی را تعیین نکرده بودند و من فکر می کنم فدراسیون های عضو تا پایان ماه دسامبر ( 11 دی ماه) برای ارسال آرای خود وقت داشتند ضمن اینکه این ارسال آرا به صورت آن لاین صورت می گرفت. بنابراین ما 4 رای خود را در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه برای فیفا به صورت آنلاین ارسال کردیم.

جمالی تاکید کرد: واقعا نمی دانیم چرا 4 رای ایران درانتخاب برترین های جهان در سال 2012 توسط فیفا اعمال نشد. شاید مشکل اینترنتی در هنگام ارسال وجود داشته و یا در سمت آنها حجم دریافت اطلاعات به یک باره بالا رفته باشد. مطمئن باشید 4 رای فوتبال ایران را ما در تاریخ 28 آبان به صورت آنلاین ارسال کردیم.

"درحال حاضر مسئولان فدراسیون فوتبال تا این لحظه از ما نخواسته اند پیگیر این موضوع باشیم که چرا آرای فوتبال ایران در خصوص انتخاب برترین های فوتبال جهان در سال 2012 به دست مسئولان مربوطه در فیفا نرسیده و یا آنها این آرا را اعمال نکرده اند؟ "

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای انجام بازی های تدارکاتی با کشورها مذاکره کرده اید، گفت: خیر مذاکره ای صورت نگرفته چون مسئولان فدراسیون فوتبال و کارلوس کی روش چنین تقاضایی را از ما نداشته اند.