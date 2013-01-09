قائم مقامی رئیس نمایشگاه کتاب به محمد عظیمی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی در حکمی «محمد عظیمی» را به عنوان «قائم مقام رییس بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» منصوب کرد.
بنابراین گزارش؛ در بخشی از این حکم آمده است؛ نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تجلی فعالیتهای فرهنگی کشور و محلی برای تبادل آراء و اندیشههای اصحاب و خادمان قلم با مخاطبان در قالب کتاب است و برگزاری مطلوب این رویداد مهم فرهنگی مستلزم برنامهریزی دقیق، نظارت، هماهنگی و همکاری نهادها و دستگاههای ذیربط و انسجام و همفکری عوامل اجرایی نمایشگاه میباشد.
این حکم میافزاید: برای تحقق وظایف یاد شده جنابعالی را که فردی متعهد، مجرب و دارای سوابق فرهنگی هستید، به سمت «قائم مقام رییس بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران» منصوب مینمایم.
عظیمی در حال حاضر مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران است.
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