قائم مقامی رئیس نمایشگاه کتاب به محمد عظیمی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی در حکمی «محمد عظیمی» را به عنوان «قائم مقام رییس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب کرد.

بنابراین گزارش؛ در بخشی از این حکم آمده است؛ نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تجلی فعالیت‌های فرهنگی کشور و محلی برای تبادل آراء و اندیشه‌های اصحاب و خادمان قلم با مخاطبان در قالب کتاب است و برگزاری مطلوب این رویداد مهم فرهنگی مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، نظارت، هماهنگی و همکاری نهادها و دستگاه‌های ذیربط و انسجام و همفکری عوامل اجرایی نمایشگاه می‌باشد.

این حکم می‌افزاید: برای تحقق وظایف یاد شده جنابعالی را که فردی متعهد، مجرب و دارای سوابق فرهنگی هستید، به سمت «قائم مقام رییس بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» منصوب می‌نمایم.

عظیمی در حال حاضر مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران است.