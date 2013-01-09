محمدرضا عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر با حضور در خبرگزاری مهر درباره حضور یا عدم حضور فیلم "چ" به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا در جشنواره گفت: دستاندرکاران فیلم "چ" و شخص آقای حاتمیکیا با همه وجود تلاش کردند که مراحل فنی این فیلم را به سرانجام برسانند. اما با وجود تمام این تلاشها متاسفانه "چ" به جشنواره نرسید.
وی تاکید کرد: ما خوشحال میشدیم پذیرای آقای حاتمیکیا و فیلماش در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر باشیم.
دبیر جشنواره فیلم فجر در ادامه افزود: به اعتقاد من کیفیت اثر بسیار مهمتر از رونمایی آن در جشنواره فیلم فجر است و این مساله تنها مختص به فیلم "چ" نمی شود و درباره فیلمی چون "روز رستاخیر" ساخته احمدرضا درویش هم کیفیت فدای حضور در جشنواره فجر نشد. با این اوصاف معتقدم فیلمهای خوبی در جشنواره حضور دارد که امیدوارم مردم ببینند و بپسندند.
عباسیان در ادامه صحبتهای خود با اشاره به نمایش این فیلم در جشنواره فجر در سال آینده گفت: مطمئن هستم اگر این فیلم در جشنواره امسال دیده نشود قطعا در دورههای بعدی این رویداد سینمایی دیده می شود، بنابراین بابت نرسیدن این فیلم به جشنواره نگران و ناراحت نیستیم.
دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در ادامه در پاسخ به این نکته که حضور فیلمهایی از این دست به نوعی اعتبار یک جشنواره محسوب میشود. آیا در فیلمهای انتخابی این دوره اثری هست که در حد و اندازه کار حاتمیکیا باشد؟ گفت: ابراهیم حاتمیکیا از جمله فیلمسازان خوب سینمای ایران است و من هم میدانم که جای فیلم حاتمی کیا خالی است؛ اما الزام نیست هر فیلمی که وی میسازد فیلم خوبی باشد البته ممکن است نتیجه کار او فیلمی خیلی خوب باشد شاید هم نباشد. معتقدم امسال در جشنواره فیلمهایی داریم که به اندازه "چ" دیده شوند.
وی در ادامه افزود: در سالهای اخیر فیلمسازان جوانی به سینمای ایران وارد شدهاند که فیلمهای درخشانی هم ساختهاند. از همین رو یکی از ویژگیهای این دوره از جشنواره فیلم فجر تنوع آثار فیلمسازان جوان و میانسال است.
عباسیان در ادامه افزود: در جشنواره پیشرو تنوع جغرافیایی در لوکیشنهای فیلمها به خوبی دیده می شود و فیلم هایی داریم که در فضاهای بسیار زیبا و بکر در نقاط مختلف جهان و ایران فیلمبرداری شدهاند. مطمئن هستم که به لحاظ تولید در فضاهای بینالمللی هم دستاوردهای خوبی داریم و فیلمهای حاضر در جشنواره با مردم ارتباط برقرار میکند.
دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر در پایان افزود: به اعتقاد من فیلمهای این دوره از جشنواره فیلم فجر از فضاهای آپارتماننشینی شمال تهران بیرون آمده و به نقاط مختلف ایران و جهان رسیده است.
محمدرضا عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره فیلم فجر با حضور در خبرگزاری مهر درباره مسایل مختلف این دوره از جشنواره فجر سخن گفت که گزارش کامل این نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.
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