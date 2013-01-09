400 هتل آپارتمان میزبان زائران بارگاه علی بن موسی الرضا (ع) هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آجیلیان با اشاره به حضور زائرین در دهه آخر صفر به مشهد اظهار کرد: درصد اشغال هتل آپارتمانها هر ساله در هفته پایانی ماه صفر به 100 می رسد و امیدواریم امسال نیز تمام ظرفیت هتل آپارتمانها مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد در خصوص معضلات اقامت زائران در منازل شخصی و اماکن اقامتی غیرمجاز تصریح کرد: متاسفانه رایج نشدن فرهنگ برنامه ریزی سفر از مبدا موجب سرگردانی مسافران در شهر مقصد و سوء استفاده مسافرکشها از این موقعیت می شود لذا مسافران باید محل اقامت خود را قبل از سفر انتخاب کرده تا دچار مشکل نشوند.

آجیلیان با تاکید بر لزوم ایجاد سفرهای گروهی به مشهد افزود: سفر به مشهد نیز باید همانند سفر حج و عتبات عالیات به صورت گروهی و برنامه ریزی شده صورت گیرد و مسافران در قالب گروههای زیارتی اقدام به رزرو اماکن اقامتی در مشهد کنند.

وی افزود: طبق آمار ارائه شده توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان در حال حاضر حدود 5 هزار واحد اقامتی غیرمجاز در سطح شهر فعالیت می کنند که این تعداد در مقایسه با هزار واحد اقامتی مجاز میزان قابل توجهی است.

رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد اهتمام مسئولین جهت برخورد با اقامتگاههای غیرمجاز و کمک به فرهنگ مدیریت سفر را خواستار شد و بیان کرد: بازرسی از واحدهای صنفی در دهه آخر ماه صفر افزایش یافته و مسافران عزیز میتوانند از طریق شماره تماس 124 شکایات خود را به اطلاع بازرسان برسانند.

