به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای تفاهمنامه سه‌جانبه ایجاد شبکه اختصاصی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پیش از ظهر امروز چهارشنبه 20 دی با حضور منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مظفر پوررنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و علی حکیم‌جوادی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد.

شبکه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شبکه‌ای در بستر مخابرات ایران است که با استفاده از شبکه اینترانت، همه مراکز منتسب به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سطح ملی را به هم متصل می‌کند. سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سیاست‌گذار، هدایت‌کننده، ناظر و ارائه‌دهنده طرح کلان و مفهومی این شبکه در این طرح حضور دارد. شرکت مخابرات هم اپراتور و تامین‌کننده خدمات ارتباطی شبکه است. نهاد کتابخانه‌ها نیز نقش تعیین برنامه‌ها و اولویت‌ها، بهره‌برداری و مدیریت محتوایی را در این پروژه مشترک به عهده گرفته است.

ساختمان‌های مربوط به ستاد مرکزی نهاد کتابخانه‌ها، ادارات کل استانی و شهرستانی در استان‌ها، تمام کتابخانه‌های عمومی در کشور و موسسات و انجمن‌های وابسته و مرتبط به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از مشترکان این طرح خواهند بود. این توافقنامه برای مدت 5 سال امضا شد.

واعظی در این برنامه گفت: در نظرسنجی‌هایی که پرسشگران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در میان مردم انجام داده‌اند، میزان گرایش مردم به مطالعه در فضای مجازی همیشه رشدی عیان و مشخص داشته است. در آخرین نظرسنجی که اردیبهشت‌ماه امسال انجام شد، بیش از 30 درصد جمعیتی که مورد پرسش واقع شدند، اعلام کردند که برای مطالعه از اینترنت و فضای مجازی استفاده می‌کنند. اما آن‌چه اهمیت بیشتری دارد،‌ این است که با تحلیل این آمار، در جامعه جوان و 16 سال به بالای ما، 70 درصد به مطالعه در فضای مجازی اشتغال دارند.

وی افزود: کارهای زیادی برای گسترش امر مطالعه در دولت‌های نهم و دهم انجام شد. در هفته کتاب امسال هم شاهد بودیم که با حضور رئیس جمهور، دو برابر شدن شاخص‌های کتاب و کتابخوانی جشن گرفته شد. اما رشد مولفه‌های مطالعه در فضای مجازی خیلی بیشتر بوده و تعداد رایانه‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی کشور، 320 درصد رشد داشته است. از جهت تولید محتوا و نرم‌افزارهایی که این محتوا را ایجاد می‌کنند، هم شاهد افزایش و رشد بوده‌ایم، اما در تلاشیم این محتوا را در اختیار تمام اعضای 2 هزار و 800 کتابخانه عمومی کشور قرار بدهیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: توافق‌نامه امروز هم در جهت سرویس‌دهی بیشتر به مشترکان و اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور، امضا می‌شود. وقتی اولین گزارش مربوط به این شبکه را مطالعه کردم، بر سر شوق آمدم چون متوجه شدم که 500 نفر در مسابقه کتابخوانی شبکه شرکت کرده‌اند و این به معنی این بود که 500 نفر 500 کتاب را خوانده‌اند. امیدواریم بتوانیم هفته آینده جشنی برای این شبکه و همه کتابخوانان حرفه‌ای کشور داشته باشیم.

واعظی در بخش پایانی سخنانش گفت: این از افتخارات و برکات انقلاب ماست که مدیران صنعتی ما، مدیر فرهنگی هم هستند و شاید تنها کشوری باشیم که این ظرفیت را در میان مدیران خود دارد.