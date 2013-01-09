کاهش واردات برنج خارجی جهت تشویق مردم به مصرف برنج ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون برنج خارجی در مغازه های شهر تکاب نایاب شده و مغازه داران ذخیره برنج خود را فروخته و چیزی برای عرضه به شهروندان ندارند.

یکی از اهالی تکاب در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: دو هفته است هر روز برای تهیه برنج به چندین مغازه مراجعه کرده ام اما موفق به خرید آن نشده ام.

محمد ادامه داد: در مغازه های تکاب حتی یک کیسه برنج خارجی هم پیدا نمی شود و فقط در چند مغازه به ندرت برنج ایرانی قابل خرید است.

شهروند دیگری به خبرنگار مهر گفت: ما همیشه برنج های هندی و پاکستانی مصرف می کنیم و اکنون این نوع برنج نیز در بازار پیدا نمی شود.

بهزاد یکی از مغازه داران در این زمینه گفت: عوامل توزیع کننده عمده برنج که از تهران و مراکز استان به تکاب می آیند نیز به جز برنج ایرانی، برنج دیگری در اختیار ما قرار نمی دهند.

مدیر یک مرکز عمده فروشی و پخش برنج در بازار تکاب نیز اظهار داشت: شرکت های توزیع کننده برنج در مقابل درخواست ما بدون اشاره به علت کمبود برنج خارجی می گویند حرفی از برنج خارجی فعلا نزنید و سعی کنید برنج ایرانی بفروشید.

عبدالله می گوید: از دوهفته قبل برای خرید بیش از 8 تن برنج خارجی به حساب شرکت های توزیع کننده برنج پول واریز کرده ام اما تاکنون موفق به دریافت این محصول و توزیع در بازار تکاب نشده ام.

مشکل واردات برنج به زودی حل می شود

بیژن کبیری رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان تکاب در مورد علت نایاب شدن برنج خارجی در بازار به خبرنگار مهر گفت: هدف از کاهش واردات برنج خارجی تشویق مردم برای مصرف برنج ایرانی و حمایت از محصول تولید داخل است اما مشکل کمبود برنج خارجی نیز تا یک هفته آینده برطرف می شود.

وی ادامه داد: تدابیر لازم جهت تنظیم بازار و خرید برنج خارجی توسط نمایندگان توزیع و عمده فروشان تکاب انجام شده و تا اوایل هفته آینده برنج خارجی در مغازه های تکاب به وفور یافت خواهد شد.

وی یادآور شد: در زمان کمبود برنج خارجی در تکاب موردی از احتکار این کالا مشاهده و گزارش نشده است اما با برخی مغازه هایی که به گران فروشی برنج و سوءاستفاده از این وضع روی آورده اند به شدت برخورد شده است.

بطور متوسط در هفته بیش از بیست تن برنج خارجی در تکاب مصرف می شود و بیش از 250 مغازه و سوپرمارکت در زمینه توزیع و فروش برنج در تکاب مشغول به فعالیت هستند.