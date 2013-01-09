  1. ورزش
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

عزیزیان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس شد

عزیزیان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس شد

با درخواست یحیی گل‌محمدی و با موافقت باشگاه پرسپولیس سعید عزیزیان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سعید عزیزیان که دو دوره به عنوان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس مشغول به کار بود، در پی موافقت باشگاه و با درخواست سرمربی تیم، یکبار دیگر در جمع سرخپوشان اضافه خواهد شد تا آماده‌سازی دروازه‌بان‌ها را بر عهده بگیرد.

یحیی گل‌محمدی امروز در این ارتباط با عزیزیان صحبت کرد و پس از آن عزیزیان به ساختمان باشگاه پرسپولیس رفت و پس از توافق با سعید شیرینی معاون اجرایی باشگاه و سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس قراردادی تا پایان فصل به امضا رسید.

عزیزیان فردا در تمرین پرسپولیس حضور خواهد یافت.

کد مطلب 1787239

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