به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سعید عزیزیان که دو دوره به عنوان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس مشغول به کار بود، در پی موافقت باشگاه و با درخواست سرمربی تیم، یکبار دیگر در جمع سرخپوشان اضافه خواهد شد تا آماده‌سازی دروازه‌بان‌ها را بر عهده بگیرد.

یحیی گل‌محمدی امروز در این ارتباط با عزیزیان صحبت کرد و پس از آن عزیزیان به ساختمان باشگاه پرسپولیس رفت و پس از توافق با سعید شیرینی معاون اجرایی باشگاه و سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس قراردادی تا پایان فصل به امضا رسید.

عزیزیان فردا در تمرین پرسپولیس حضور خواهد یافت.