به گزارش خبرگزاری مهر، پوراحمد با اشاره به اجرای نمایش "خرده خانوم" که سال گذشته در این مجموعه به صحنه رفت، یادآور شد: گروه نمایشی ما در شرایطی ایده آل مراحل تمرین و اجرای خود را سپری کرد و همه چیز راضی کننده بود که باعث شد خاطرات خوبی را از اجرای نمایش در ایرانشهر داشته باشیم. معتقدم که مدیریت اینگونه تماشاخانه ها کارشان را به خوبی بلد هستند و توانسته اند این مجموعه ها را به درستی هدایت و مدیریت کنند.

این کارگردان پیشکسوت، اقدام تماشاخانه ایرانشهر در نام گذاری سالن ها را بنام اساتید تئاتر را امری ستودنی توصیف کرد و افزود: زمانی که در تماشاخانه ایرانشهر نمایش خرده خانوم را اجرا می کردم همواره این سوال در ذهن من وجود داشت که چرا نام یکی از سالن های آن بنام استاد سمندریان است و دیگری شماره یک، با خودم می گفتم که ای کاش آن سالن نیز بنام یکی از اساتید این هنر ارزشمند و مردمی مزین شود.

کیومرث پوراحمد ادامه داد: افراد موجه زیادی در تئاتر وجود دارند که می شود سالن های نمایشی را به اسم آن ها نامگذاری کرد که خوشبختانه یکی از این موارد در زمان حیات زنده یاد استاد حمید سمندریان محقق شد و سالنی بنام وی نامگذاری شد. چه خوب که این بزرگداشت ها و تقدیرها در زمان حیات هنرمندان و پیشکسوتان انجام شود.

وی ادامه داد: به نظر من باید سالن های دیگر از جمله سالن شماره یک ایرانشهر نیز بنام اساتید تئاتر نامگذاری شوند، زیرا این اقدام می تواند گامی باشد در جهت قدردانی از یک عمر فعالیت و رنجی که آن ها به خاطر ارتقای سطح کیفی هنر نمایش این سرزمین متحمل شده‌اند.

کارگردان نمایش"خرده خانوم" در پایان با اشاره به نام گذاری سالن های نمایش بنام پژوهشگران تئاتر نیز خاطرنشان کرد: همه افرادی که در ارتقاء تئاتر ایران دخیل بوده و سهم داشته اند همچون پژوهشگران، بازیگران و ... شایسته این انتخاب و نامگذاری هستند.

شجریان، افشار و مقدمی به تماشای "هملت" نشستند

نمایش"هملت" به کارگردانی رضا گوران در اجرای سه شنبه شب 18 دی ماه، میزبان همایون شجریان، مهناز افشار و شبنم مقدمی بود.

نمایش 70 دقیقه‌ای هملت با بازنویسی محمد چرمشیر که کار خود را از اول دی ماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده است، در اجراهای خود میزبان جمع کثیری از بزرگان هنرهای نمایشی همچون؛ محمد خاکی، محمد حیدری، مونا زندی، علیرضا شجاع نوری، حمید پورآذری، امین تارخ، مسعود فروتن، علی نرگس نژاد، علی اصغر دشتی، امید روحانی، علیرضا قربانی و ... بوده است.

تراژدی "هملت" با بازی آتیلا پسیانی، صابر ابر، بهناز جعفری، ستاره پسیانی و داریوش موفق هر روز به استثناء روزهای شنبه از ساعت 19 میزبان علاقمندان به هنرهای نمایشی است.

علاقمندان برای تماشای این نمایش می توانند با سایت مجموعه تماشاخانه ایرانشهر به نشانی اینترنتی www.tamashakhaneh.ir نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.