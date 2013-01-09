به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس نخستین تمرین خود را بعد از بازی با نفت تهران از ساعت 11:30 در ورزشگاه درفشی فر برگزار کرد. نکته جالب توجه این بود که کریم باقری با لباس ورزشی به درفشی‌فر آمد و در کنار بازیکنان پرسپولیس به تمرین پرداخت. او در جریان تمرین، از مهدی مهدوی‌کیا درخواست کرد که هنگام سانتر، توپ‌هایش را بلندتر ارسال کند.

بازیکنانی که در بازی مقابل نفت در ترکیب اصلی قرار داشتند، زیر نظر فرهاد چیذری و یحیی گل‌محمدی ریکاوری کردند و زودتر از دیگران به رختکن رفتند. سایر بازیکنان هم زیر نظر مجتبی حسینی و وینگو بگوویچ تمرین کردند.

مهرداد پولادی و حسین ماهینی به خاطر مصدومیت در بازی مقابل نفت امروز با بازیکنان تمرین نکردند. حدود 20 هوادار هم در تمرین امروز حاضر شدند که در طول تمرین به تشویق کادر فنی و بازیکنان مشغول بودند.