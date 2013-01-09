۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

"گرگ و میش" در صدر بدترین‌های سال سینما

مسئولان تمشک طلایی 2013 با اعلام نامزدهای خود "گرگ و میش" را در صدر بدترین آثار سال قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، "گرگ و میش" با 11 عنوان نامزدی پیشتاز نامزدهای جوایز تمشک طلایی ویژه بدترین‌های سینمای سال شد.

این در حالی است که آخرین قسمت این مجموعه با نگاهی مدرن به خون‌آشام‌ها توانست در گیشه مورد استقبال مخاطبان آمریکایی قرار گیرد ولی از نظر منتقدان سینما مورد توجه قرار نگرفت.

"نیکلاس کیج"، "ادی مورفی"، "آدام سندلر" و "لیام نیسون" از بازیگرانی هستند که در میان نامزدهای اعلام شده در این فهرست قرار دارند.

سی‌وسومین مراسم سالانه اعطای جوایز تمشک طلایی روز 23 فوریه و یک روز پیش از برگزاری مراسم اسکار برگزار خواهد شد.

