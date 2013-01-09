کشف 301 قطعه بچه ماهی خاویاری از متخلفان در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان صبح چهارشنبه در تشریح فعالیتهای سه ماهه این یگان در استان گفت: در سه ماهه گذشته 301 قطعه بچه ماهی خاویاری از دامهای جمع آوری شده، رهاسازی شده است و مقدار 30 لیتر بنزین و گازوئیل از متخلفان کشف و ضبط شد.

سرهنگ ابراهیم کیخا افزود: دستگیری 15 نفر از متهمین، ارسال 30 فقره پرونده به مراجع قضایی، رهاسازی 301 قطعه ماهی غضروفی به دریا و انهدام 17 فروند قایق پاروئی بخشی از عملکرد یگان در این مدت است.

وی یادآور شد: با تلاشهای مستمر نیروهای یگان حفاظت، 130 رشته دام غضروفی، هشت هزار و 364 رشته دام استخوانی، 61 کیلوگرم ماهی استخوانی، یک کیلوگرم ماهی غضروفی کشف و ضبط شده و تعداد 3 فروند قایق پاروئی و 2 فروند قایق موتوری توقیف شدند و در سه ماهه گذشته سه میلیارد و 585 میلیون ریال خسارت به صیادان غیرمجاز استان وارد شده است.



پیشرفت فیزیکی 54 درصدی سد کوچک مخزنی قربان آباد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان از پیشرفت فیزیکی54 درصدی سد کوچک مخزنی قربان آباد، خبر داد.

ایرج حیدریان گفت: سدهای کوچک مخزنی غالبا با اهداف و محوریت اصلی ذخیره سازی آب جهت مصارف زراعی، مهار سیلابهای محتمل و فصلی، آبزی پروری، گردشگری و اشتغالزایی مورد استفاده قرار می گیرند.

وی در ادامه افزود: عملیات اجرایی احداث سد کوچک مخزنی قربان آباد از سال1391 با عقد قرار داد با پیمانکار و نظارت مشاور آغاز گردیده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان، توسعه و بهبود اراضی کشاورزی پایین دست در سطح یکصد هکتار با ذخیره آب به میزان 400 هزار متر مکعب را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

سه انتصاب در منابع طبیعی گلستان

طی احکام جداگانه‌ای ازسوی سلامتی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، رسول مقسم به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرگان منصوب شد.

همچنین ولی الله مرادی به عنوان سرپرست امور اداری و پشتیبانی و عباس بطیار به عنوان مسئول واحدامور قراردادها منصوب و مشغول به کار شدند.

تصویب 131 طرح کشاورزی در آق قلا

در جلسه کارگروه طرح توسعه بخش کشاورزی شهرستان آق قلا 131 طرح مصوب شد.

فرماندار شهرستان آق قلا در بیست و هفتمین جلسه کارگروه طرح توسعه بخش کشاورزی این شهرستان با بیان این مطلب گفت : 88 میلیارد و 552 میلیون ریال برای 131 طرح مصوب شده در این جلسه جهت ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی مصوب و به بانک عامل ارسال شده است.

حاجی گلدی کر افزود: 13 طرح برای تعمیر و تجهیز بخش دام 4 طرح تجهیز و نوسازی و سرمایه در گردش بخش طیور و 1 طرح برقی کردن چاه آب و 113 طرح اصلاح قیمت خرید تراکتور از جمله طرح های است که در این جلسه مصوب شده است.

فرماندار اضافه کرد: تاکید مسئولین استانی به خصوص استاندار محترم در مقوله توسعه بخش کشاورزی بر افزایش تولید ، اشتغال و کارآفرینی می باشد و در این خصوص باید اعضای کارگروه توسعه بخش کشاورزی تلاش مضاعفی داشته باشند.

برپایی نمایشگاه آثار گرافیک

به مناسبت دهه پایانی ماه صفر نمایشگاهی از آثار گرافیک دانشجویان رشته گرافیک دانشگاه استرآباد با موضوع عاشورا از امروز به مدت 2 هفته در محل نگارخانه سوره حوزه هنری استان گلستان برپا شده است.



مسئول واحد تجسمی حوزه هنری گلستان گفت: تمامی این آثار با موضوع عاشورا و محرم و با استفاده از تکنیک های مقدماتی مربوط به عکاسی سیاه و سفید خلق شده است.

محمدرضا عباس پور در ادامه از علاقمندان جهت بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و افزود: در این نمایشگاه بیش از 20 اثر تصویرسازی در ابعاد مختلف و تحت نظارت سهیل قنبرزاده به تماشا گذاشته شده است.