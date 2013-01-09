موزه حیات وحش علوم و تاریخ طبیعی طرقبه به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فخریان صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی طرقبه شاندیز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اهداف زیست محیطی و اشاعه و گسترش فرهنگ شناخت طبیعت و زیبایی های علوم و تاریخ طبیعی شهر، شهرداری طرقبه با همکاری یکی از فعالین این عرصه اقدام به راه اندازی اولین موزه دائمی حیات وحش و علوم و تاریخ طبیعی کرده است.

شهردار طرقبه افزود: این موزه در مجموعه پارک جنگلی بهمن طرقبه با هزینه ای بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون تومان با همکاری بخش خصوصی تجهیز و برای استفاده کلیه شهروندان و گردشگران آماده شده است.

فخریان هدف از راه اندازی این موزه را معرفی گونه های جانوری متنوع شهرستان طرقبه شاندیز دانست و گفت: راه اندازی این موزه می تواند فرصت تحقیق و پژوهش گسترده تری را به کارشناسان محیط زیست داده و از سویی آرشیو مناسبی از گونه های موجود این شهرستان را به نمایش بگذارد.

وی افزود: تحقیقات و در ادامه گردآوری گونه ها فرصتی است تا وضعیت سلامت گونه ها بررسی و در صورت تهدید حیات آنها چاره اندیشی شود.

شهردار طرقبه اظهار کرد: ما علاقه مند به اجرای پروژه هایی نظیر باغ پرندگان، موزه های حیات وحش، نگهداری حیوانات در شرایط نیمه اسارت و غیره هستیم که هم باعث جلب علاقه مندان و گردشگران به این موضوعات خواهد شد و نیز باعث جذب سرمایه گذاران می شود.