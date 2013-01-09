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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

همزمان با دهه فجر/

موزه حیات وحش علوم و تاریخ طبیعی طرقبه به بهره برداری می رسد

موزه حیات وحش علوم و تاریخ طبیعی طرقبه به بهره برداری می رسد

طرقبه - خبرگزاری مهر: شهردار طرقبه از بهره برداری و افتتاح موزه حیات وحش، علوم و تاریخ طبیعی همزمان با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فخریان صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی طرقبه شاندیز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اهداف زیست محیطی و اشاعه و گسترش فرهنگ شناخت طبیعت و زیبایی های علوم و تاریخ طبیعی شهر، شهرداری طرقبه با همکاری یکی از فعالین این عرصه اقدام به راه اندازی اولین موزه دائمی حیات وحش و علوم و تاریخ طبیعی کرده است.

شهردار طرقبه افزود: این موزه در مجموعه پارک جنگلی بهمن طرقبه با هزینه ای بالغ بر یکصد و پنجاه میلیون تومان با همکاری بخش خصوصی تجهیز و برای استفاده کلیه شهروندان و گردشگران آماده شده است.
 
فخریان هدف از راه اندازی این موزه را معرفی گونه های جانوری متنوع شهرستان طرقبه شاندیز دانست و گفت: راه اندازی این موزه می تواند فرصت تحقیق و پژوهش گسترده تری را به کارشناسان محیط زیست داده و از سویی آرشیو مناسبی از گونه های موجود این شهرستان را به نمایش بگذارد.
 
وی افزود: تحقیقات و در ادامه گردآوری گونه ها فرصتی است تا وضعیت سلامت گونه ها بررسی و در صورت تهدید حیات آنها چاره اندیشی شود.
 
شهردار طرقبه اظهار کرد: ما علاقه مند به اجرای پروژه هایی نظیر باغ پرندگان، موزه های حیات وحش، نگهداری حیوانات در شرایط نیمه اسارت و غیره هستیم که هم باعث جلب علاقه مندان و گردشگران به این موضوعات خواهد شد و نیز باعث جذب سرمایه گذاران می شود.
کد مطلب 1787251

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