به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان شرکت تراکتورسازی ارومیه سه شنبه در جریان بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از فرایند تولید از واحد تراکتورسازی ارومیه گفت: این واحد توانسته امسال 380 دستگاه تراکتور را به خارج از کشور صادر کند.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی که به همراه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری از واحد تراکتورسازی ارومیه بازدید می کرد در جلسه ای با مدیران این واحد ضمن آشنایی با خطوط جدید تولید، در جریان مشکلات این واحد از نظر تسهیلات بانکی و تامین قطعات قرار گرفت.

155 پروژه عمرانی و کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان دهه فجر افتتاح می شود

دبیر کمیته روستایی و عشایری آذربایجان غربی در دهه فجر گفت: در دهه فجر سال جاری، جشن انقلاب در 64 مرکز دهستان جهاد کشاورزی با همکاری بخشداری ها و پایگاههای مقاومت بسیج وسایر ادارات عضو کمیته روستایی وعشایری استان برگزار می شود.

محمد دیبایی افزود: در ایام الله دهه مبارک فجر سال جاری تعداد 155 پروژه عمرانی ، کشاورزی وزیربنایی سازمان جهاد کشاورزی استان در مناطق روستایی وعشایری استان افتتاح می شود و همچنین تعداد585 واحد مسکونی روستایی و 20 طرح عام المنفعه در روستاهای استان افتتاح خواهد شد.

وی اعزام اکیپ های سیار دامپزشکی و واکسیناسیون دامی به مناطق روستایی وعشایری بصورت رایگان، اعزام اکیپ های سیار پزشکی، آمبولانس، تامین دارو وبهیاران به مناطق روستایی وعشایری جهت معاینه رایگان در مراکز بهداشتی ودرمانی و اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی و هنری از سایر برنامه های این کمیته عنوان کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی - مهارتی منطقه ای در ایستگاه مطالعاتی رشکان

کارگاه سه روزه آموزشی - مهارتی منطقه ای که با همکاری مؤسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی امروز چهارشنبه به کار خود پایان می دهد.

در این کارگاه سه روزه که با حضور بیش از 40 نفر از کارشناسان آموزش، کارشناسان محیط زیست و محیط بانان شمال غرب کشور تشکیل شد مباحثی در خصوص مطالعات سیستماتیک حیات وحش، مدلسازی پراکنش پلنگ ایرانی به صورت منطقه ای ارائه شد.

در این کارگاه آشنایی با روش های ظرفیت سازی جوامع محلی به صورت منطقه ای و بررسی نیازهای آموزشی، مهارتی و تجهیزاتی ادارات کل حفاظت محیط زیست منطقه در خصوص موارد خاص کار با گونه های گوشتخوار مطرح شد.

هدف از برگزاری این کارگاه ارتقاء سطح دانش کارشناسان محیط زیست و محیط بانان و سطح مهارت کارشناسان آموزش در جذب پتانسیل های بومی منطقه در حفاظت از گونه های حیات وحش است.