سه منطقه گردشگری خوزستان در تهران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی گهستونی عصر سه شنبه در این گردهمایی که بسیاری از راهنمایان گردشگری استان تهران و تنی چند از راهنمایان استانهای یزد، فارس، آذربایجان شرقی و گیلان حضور داشتند به معرفی نرگس زارها، مجتمع تفریحی سد مارون و قلعه مدرسه خیرآباد در شهرستان بهبهان، شهرستان گتوند و دشت عقیلی به همراه آثاری چون چغاتپه، دره انار، دره پرزین، نهرشاهی، سرعلی، محمدبن زید، اصطبل ابر عقیلی، ساختمان گردشگری روستای ایستادگی، اصطبل مجیدخان، گوردخمه های کوه طبل خانه پرداخت.

یکی دیگر از جاذبه های گردشگری خوزستان که به واسطه پساب نیشکر چند واحد توسعه نیشکر و صنایع جانبی در جنوب اهواز پدیدار گشته و گهستونی به معرفی آن پرداخت تالاب نیشکر در جاده خرمشهر به اهواز بود.



وی نقش این تالاب 18 هزار هکتاری را در به وجود آمدن چشم اندازهای گردشگری، فراهم آمدن موقعیتی برای مهاجرت پرندگان و ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای اهالی منطقه را یادآور شد.



گهستونی خواهان پررنگ تر شدن نقش و تاثیر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در توسعه و رسیدگی به مناطق مورد نظر شد.