  1. عناوین کل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

اسماعیلی:

برنامه های دهه فجر به شکل جهادی برگزار شود

برنامه های دهه فجر به شکل جهادی برگزار شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان گفت: گرامیداشت برنامه های دهه فجر امسال باید به شکل جهادی برگزار شود تا دشمنان از دسیسه های خود مایوس شده و انقلاب اسلامی بیمه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیلی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد بر ضرورت برگزاری برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر با محوریت مردم تأکید کرد و افزود: پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای قرن حاضر است که باید ابعاد آن برای نسل جوان امروز تبیین شود.

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش سیاسی ایران اسلامی به خاطر از خود گذشتگی و شجاعت شهدای دفاع مقدس است، اظهار داشت: امروز به برکت خون شهدا و از خودگذشتگی های آنها و ایثارگران، ملت ایران در بین کشورهای جهان سرآمد است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان گفت: آرامش و امنیت امروز کشور مرهون خون شهیدانی است که با نثار خون خود راه سعادت و سرافرازی را برای نسل امروز هموار کرده اند.

اسماعیلی  با بیان اینکه وظیفه ما در قبال شهدا، ایثارگران و جانبازان و خانواده آنان بسیار سنگین است، یادآور شد: خانواده های معظم شهدا و ایثارگران سرمایه های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و تکریم آنها وظیفه ای همگانی است.

کد مطلب 1787258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید