برنامه های دهه فجر به شکل جهادی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسماعیلی ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد بر ضرورت برگزاری برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر با محوریت مردم تأکید کرد و افزود: پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر یکی از بزرگترین و مهمترین رویدادهای قرن حاضر است که باید ابعاد آن برای نسل جوان امروز تبیین شود.

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش سیاسی ایران اسلامی به خاطر از خود گذشتگی و شجاعت شهدای دفاع مقدس است، اظهار داشت: امروز به برکت خون شهدا و از خودگذشتگی های آنها و ایثارگران، ملت ایران در بین کشورهای جهان سرآمد است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان گفت: آرامش و امنیت امروز کشور مرهون خون شهیدانی است که با نثار خون خود راه سعادت و سرافرازی را برای نسل امروز هموار کرده اند.

اسماعیلی با بیان اینکه وظیفه ما در قبال شهدا، ایثارگران و جانبازان و خانواده آنان بسیار سنگین است، یادآور شد: خانواده های معظم شهدا و ایثارگران سرمایه های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و تکریم آنها وظیفه ای همگانی است.