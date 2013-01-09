10 اثر طبیعی سیستان و بلوچستان در بهمن ماه سالجاری ثبت ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان عرصه صنایع دستی استان اظهار داشت: قله آتشفشانی تقتان، کوه بیرک در سراوان با مراتع غنی و آبشارهای فراوان و زیبا و کوه خضر در بزمان که معروف به خواهر تفتان است از جمله آثار طبیعی و خدادادی سیستان و بلوچستان به شمار می روند که ثبت ملی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان سرشار از آثار طبیعی و خدادادی است، گفت: دره نسوران و کوه سفید مابین دو شهر بنت و فنوج مملو از آثار طبیعی و خدادادی هستند که تاکنون شناسایی نشده و معرفی و ثبت این آثار می تواند نقش موثری در جذب توریست و گردشگر به استان داشته باشد.
وی از شهر سوخته بعنوان یکی از آثار باستانی ارزشمند جهان یاد کرد و افزود: اقدامات مثبتی در جهت ثبت جهانی شهرسوخته صورت گرفته که باید با سرعت بیشتری پیگیری شود.
نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان بر معرفی آثار ارزشمند فرهنگی، تاریخی و صنایع دستی از طریق برگزاری نمایشگاه ها، ایجاد موزه ها و سایر وسائل ارتباطی در سطح استان تاکید کرد و بیان داشت: ضرورت ترویج فرهنگ، آداب و رسوم و صنایع دستی هر منطقه در کنار حفظ میراث فرهنگی از مهمترین وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان مملو از مردمانی با استعداد و هنرمند است، گفت: آقای اسپندار، مرحومه خانم مهتاب، خانم زبیده و بسیاری از هنرمندان دیگر از جمله کسانی هستند که بعنوان گوهری نایاب می توان از این عزیزان یاد کرد.
وی افزود: این هنرمندان از هیچ استادی بهره نجسته و در هیچ کلاس آموزشی حضور پیدا نکرده اند بلکه از ذات و فطرت خود به این هنر دست یافته اند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد گردشگری بعنوان یک نیاز ضروری برای جذب گردشگر و توریست به استان محسوب می شود، اظهار داشت: با توجه به مشترکات فرهنگی و باستان شناسی کشورهای ایران و افغانستان، در نشستی مشترک با استان های همجوار افغانستان پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد گردشگری به تصویب رسید.
ملک سنجرانی از تاسیس موزه و نمایشگاه دائمی صنایع دستی در استان خبر داد و گفت: برای اولین بار موزه و نمایشگاه دائمی در بهمن ماه امسال به منظور معرفی صنایع دستی سیستان و بلوچستان و حمایت از این قشر زحمت کش راه اندازی می شود.
وی افزود: از مجموع 13 اثر صنایع دستی ارائه شده به جلسه داوری یونسکو، برای اولین بار چهار اثر از صنایع دستی استان مهر اصالت با بیش از 170 شاخصه را کسب کردند.
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