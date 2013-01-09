مسابقه نقاشی ویژه کودکان در کتابخانه مشارکتی "زانا" در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی مشارکتی زانا به همت جوانان محله اسلام آباد و با پیگیری های اداره کل کتابخانه های عمومی استان در سال گذشته راه اندازی شده و از کتابخانه های عمومی مشارکتی موفق در استان است.

گفتنی است در حال حاضر کتابخانه عمومی مشارکتی زانای سنندج دارای 550 عضو فعال است و کتابهای خوبی نیز در این کتابخانه در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

برگزاری برنامه هایی جنبی مانند مسابقات کتابخوانی، نقاشی و دوره های آموزشی از فعالیت های جالب توجه کتابخانه مذکور است.

ابتکار جالب معلمان مدرسه فلسطین مریوان برای ترویج فرهنگ کتابخوانی

معلمان مدرسه فلسطین مریوان به منظور جذب دانش آموزان به کتابخوانی کارت عضویت در کتابخانه های عمومی خود را در برنامه صبحگاهی به سینه خود الصاق می کنند.

معلمان مدرسه فلسطین هدف از این اقدام را جلب توجه دانش آموزان به مطالعه و هدایت آنها به سوی کتابخانه های عمومی اعلام کردند.

به گفته معلمان مدرسه فلسطین مریوان دانش آموزان به عنوان قشر آینده ساز کشور زمانی می توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و در خدمت توسعه کشور باشند که دارای بصیرت و آگاهی کاملی باشند و این امر با مطالعه و علم آموزی فراهم می شود.

این حرکت نمادین و ابتکاری مورد توجه اداره آموزش و پرورش شهرستان مریوان قرار گرفته است و این اداره قصد دارد که برنامه ابتکاری معلمان مدرسه فلسطین را در تمام مدارس شهرستان ترویج دهد.

شهرستان مریوان در حال حاضر دارای سه کتابخانه عمومی نهادی و سه کتابخانه عمومی مشارکتی فعال است.