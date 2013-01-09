اجرای طرح راه آهن سنگ بست - دوغارون آغاز شد

غلامرضا اسدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح راه آهن سنگ بست به فریمان، تربت جام و دوغارون تایباد که سال گذشته در پیوست بودجه درآمده بود در سال 91 مطالعات آن به اتمام خواهد رسید و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

نماینده مردم تایباد، تربت جام و با خرز اظهار کرد: این طرح در بودجه سال گذشته دارای ردیف اجرایی شده و امیدواریم هرچه زودتر ساخت این خط راه آهن شروع شود و راه اندازی این خط راه آهن نقش مهمی در تحول منطقه خواهد داشت.

اسد الهی از اجرای کند طرح دو باند شدن مسیر مشهد به دوغارون با توجه به تردد بالا این مسیر که شاهد تصادفات جاده ای هستیم اظهار تاسف کرد و از مسئولین استان خواستار توجه بیشتر به راه های پر خطر و شریانی منطقه شد.

وی بیان کرد: مسیر تربت حیدریه به خواف تایباد و باخرز زاوه تربت حیدریه 510 کیلومتر در خراسان رضوی با طرح قاین به ابراهیم آباد کال شور به طول 90 کیلومتر در خراسان جنوبی واقع و به صورت مشترک تامین اعتبار می شود که متاسفانه تقسیم اعتبارات آن باید براساس کیلومتر تخصیص داده شود که اینگونه نشد.