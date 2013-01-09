به گزارش خبرنگار مهر، این سه‌گانه به لحاظ مضمون و ساختار دارای شباهت‌های متعددی هستند اما داستان‌های متفاوتی را روایت می‌کنند.

این تله‌فیلم از تولیدات گروه معارف، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سیما فیلم با محوریت موضوع تولد، زندگی و مرگ است که به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سید روح الله حجازی و به قلم علی طالب آبادی، تولید شده است.

مراحل تولید "سپیده" سال گذشته به پایان رسید و همان سال نیز پخش شد اما دو فیلم دیگر این سه گانه در سال جاری تولید شده و برای نخستین بار پخش می شوند. این سه گانه قرارست همزمان با ایام شهادت امام رضا (ع) از شبکه یک و سه سیما به روی آنتن برود.

فیلم "سپیده" با بازی پریوش نظریه و آرش مجیدی، روایتگر زندگی سپیده و علیرضا است که بعد از سال‌ها بچه‌دار می‌شوند، اما بعد از مدتی متوجه می‌شوند که زن مبتلا به نوعی بیماری شده است که باید بین زنده ماندن خودش یا فرزندش یکی را انتخاب کند.

"سایه" قسمت‌ دوم این سه‌گانه، داستان رسول (هومن سیدی) و سایه (لیندا کیانی) را روایت می کند که پس از سالها زندگی مشترک حالا وضع مالی مناسبی دارند اما صاحب فرزند نمی شوند سایه علیرغم میل رسول تصمیم می گیرد، مسیر زندگی اش را تغییر دهد.

و بالاخره "ستاره" با بازی میترا حجار و حمیدرضا پگاه، درباره مرتضی و ستاره است که در انتظار تولد فرزند دوم خود هستند اما تقدیر ماجرای دیگری را برایشان رقم می زند.

سال گذشته یکی از سکانس های اصلی فیلم تلویزیونی "سپیده" حذف شد که با اعتراض کارگردان مواجه شد. به همین سبب این هفته نسخه کامل این فیلم به نمایش در خواهد آمد.

روزبه رایگا مدیر تصویربرداری، هادی علیمحمدی مدیر تولید و مسعود سخاوت دوست آهنگساز از عوامل این سه گانه هستند.

