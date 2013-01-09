گلستانیها 195 میلیارد ریال به بانکها بدهکار هستند

رحمان تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود معوقات بانکی در استان از مردم خواست تا با پرداخت بدهی خود، سیستم بانکی را در ارائه تسهیلات به طرح های اشتغالزا و متقاضیان وام کمک کنند.

وی درباره تسهیلات ارائه شده برای بهسازی و نوسازی مسکن در استان گفت: در قالب طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی که بر اساس آیین نامه هیئت وزیران از سال 84 ابلاغ شد تاکنون 47 هزار و 910 واحد از تسهیلات بهره مند شدند.

تقوی گفت: تاکنون به 24 درصد جمعیت روستایی استان با نرخ چهار تا پنج درصد در تعهد افراد و باقی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تعهد دولت تسهیلات پرداخت شده است.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای گلستان بیان داشت: همچنین در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در قالب بافت فرسوده با معرفی شرکت عمران سازان مسکن استان از سال 86 تا 90 تعداد 12 هزار واحد از تسهیلات بهره مد شدند.

وی گفت: به این متقاضیان هزار و 680 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.