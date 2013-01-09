453 صندوق اخذ رای در شهرستان بیرجند پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد زمان ابطحی صبح چهارشنبه در نشست خبری، اظهارداشت: 453 صندوق اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در این شهرستان پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد 235 شعبه اخذ ریاست جمهوری و 218 شعبه برای اخذ رای شوراهای شهر پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به منویات مقام معظم رهبری توجه ویژه ای به انتخابات شده و باید اقدامات زودهنگامی پیش بینی شود، افزود: در این راستا تلاش می شود حضور پور شور و حداکثری مردم مانند گذشته مهمترین مزیت برگزاری این انتخابات باشد.

ابطحی با تاکید بر اینکه تلاش می شود تامین سلامت انتخابات نیز از شاخص ترین اقدامات قرار گیرد، اظهارداشت: با توجه به گستردگی کار و انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شوراها نیروی انسانی توانمند مورد نیاز است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل گستردگی کار از نیروهای دستگاه های اجرایی نیز برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات استفاده خواهد شد، بیان کرد: در این راستا به سه برابر نیرو و امکانات انتخابات های گذشته نیاز است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بیرجند در پایان با تاکید بر برگزاری انتخابات سالم و اهمیت برگزاری انتخابات در انقلاب اسلامی ایران، یادآور شد: دستگاه های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این انتخابات همکاری همه جانبه داشته باشند.