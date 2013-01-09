  1. بین الملل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۹

ابراز تاسف عمیق بان کی مون از تایید احکام صادره علیه انقلابیون بحرین

ابراز تاسف عمیق بان کی مون از تایید احکام صادره علیه انقلابیون بحرین

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی نسبت به تایید احکام صادره علیه رهبران انقلابیون بحرینی از سوی دادگاهی در این کشور عمیقا ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، بان کی مون در پیام خود از تصمیم اخیر دیوان عالی بحرین برای تائید حکم 13 فعال و انقلابی این کشور عمیقا ابراز تاسف کرد.

پیشتر دادگاهی در بحرینی این افراد را متهم به توطئه برای براندازی آل خلیفه کرده بود.

بان کی مون در پیام خود گفت: به باور من تنها راه برای ترویج صلح، ثبات، عدالت و بهروزی در بحرین گفتگوی ملی است که این موضوع می تواند تمامی خواسته های مشروع همه شهروندان بحرینی را برآورده کند و طی آن تمامی جوامع در کشور می توانند آزادانه و بدون ترس یا تهدید شرکت کنند.

در همین رابطه روز گذشته دیدبان حقوق بشر نیز از تائید حکم این 13 فعال بحرینی ابراز نگرانی کرده و با صدور بیانیه ای، تایید احکام رهبران مخالفان بحرینی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: تایید احکام حبس ابد برای رهبران مخالفان، ناتوانی نظام قضایی بحرین را در برآورده کردن حقوق اساسی مردم این کشور نشان می دهد.

کد مطلب 1787283

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