طرح ممنوعیت جدایی ری از تهران تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به تهیه این طرح با قید دو فوریت اظهار داشت: به طور طبیعی این طرح باید یکشنبه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی گفت: طرح مذکور یک ماده واحده و دو بند دارد و کلیات آن این است که این نوع اقدامات بدون اجازه مجلس ممنوع است.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: ادعای دولت این است که در قانون نیامده که جدایی ری از تهران باید با مصوبه مجلس باشد بنابراین سعی کردیم به طور صریح در قانون این مورد را قید کنیم تا روشن شود البته در این طرح به صراحت نیز اسم ری برده شده است.

محجوب تاکید کرد: هدف ما این است که در رسیدگی به این موارد باید دقت و ظرافت عمل وجود داشته باشد ما نمی خواهیم حقی از کسی سلب شود استانداری تهران و وزارت کشور زحمات زیادی در این خصوص کشیدند و خواستند که دلسوزانه کاری انجام دهند اما حرف ما این است که مجرای این گونه اقدامات مجلس است.

نماینده تهران یادآور شد: افراد صاحب نظر تهران و نمایندگان تهران این طرح را آماده کردند و افرادی از جمله حدادعادل پای آن را امضا کردند حتی فکر می کنم رئیس مجلس هم آن را امضا کرده باشد بنابراین طرحی است که جامعیت دارد و همه آن را دیده اند و از طیف های مختلف آن را امضا کرده اند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شهر به بیقراری کشیده نشود.

وی یادآور شد: طرح مذکر با همت مجمع نمایندگان تهران از جمله حسین مظفر تهیه شده و در نهایت در فراکسیون شهری به بحث و گفتگو درباره آن پرداخته شده است و حاصل آن تهیه طرح دو فوریتی ممنوعیت انتزاع ری از تهران است.