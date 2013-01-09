به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مطبوعاتی سی‌ویکیمن جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دوشنبه 25 دی‌ماه برگزار می‌شود.

در این نشست که با حضور قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی،‌سعید کشن‌فلاح، دبیر جشنواره و پیمان شریعتی مدیر اجرایی جشنواره برگزار می‌شود به سوالات خبرنگاران درخصوص جشنواره پاسخ داده خواهدشد.

نشست خبری و رادیو تلویزیونی جشنواره تئاتر فجر روز دوشنبه 25 دی‌ماه ساعت 10 صبح و در محل سالن کنفرانس مجموعه تئاترشهر برگزار شده و کارتهای ویژه خبرنگاران و منتقدان تئاتر نیز در جلسه توزیع خواهدشد.

جشنواره تئاتر فجر میزبان "پادشاه اوبو"ی مجارستان

نمایش "پادشاه اوبو" نوشته آلفرد ژاری و کارگردانی زلتان بالاش از کشور مجارستان در جشنواره تئاتر فجر روی صحنه می‌رود.

این نمایش که در بخش بین‌الملل اجرا می‌شود کاری از گروه تئاتر مالادایپ است که آکوس اوروز، زلتان لندواسکزی، زولت پال و گابور ژازبرنی به عنوان بازیگر در آن حضور دارند. بسیاری معتقدند کارهای آلفرد ژاری جزو اولین آثار نمایشی درحوزه تئاتر ابزورد است. "پادشاه اوبو" مشهورترین اثر اوست.

متن اولیه درباره مضحکه یک بچه مدرسه ای است که ژاری آن را به سال 1888 درشیروانی مدرسه خود اجراکرد. موضوع نمایش درباره رفتار ناپخته پادشاه اوبو به عنوان نماینده طبقه بورژوای فرانسه آن زمان است. اجرای گروه مالادایپ پر از لودگی است همراه با فانتزی که خلاقانه و پرانرژی ارائه می شود.

زلتان بالاز کارگردان اثر، سال 1977 در رومانی به دنیا آمد. او دانش آموخته دانشگاه هنرهای تئاتر و سینما در بوداپست است. بالاز در چندین کارگاه خارجی از جمله کارگاه واسیلیوف و ژوزف ندج در آوینیون شرکت کرده است. وی از سال 2001 مدیر هنری تئاتر مالادایپ بوده است. از جمله آثارش عبارتند از: "سیاه ها" نوشته ژان ژنه، "امپدوکلس" نوشته فردریش هولدرلین و "دریاچه قو" اثر پیوتر ایلیچ چایکوفسکی.

کارگردان برگزیده جشنواره مناطق: نگاه انسان گرایانه به مقوله جنگ در نمایش "کسوف"

مهران سلیمانی درباره نمایش "کسوف"، که در سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا می شود گفت: نگاه انسان گرایانه به مقوله جنگ و اتفاقاتی که باعث بروز مشکلات روانی در افراد می شود، از جمله مواردی است که در این نمایش به آن اشاره شده است.

سلیمانی پاک، که از هنرمندان شهرستان چناران استان خراسان رضوی است، در گفت و گو با ستاد خبری سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در مورد چگونگی اجرای این اثر نمایشی که یکی از آثار برگزیده بیست و چهارمین جشنواره منطقه ای است و پیش از این نیز در قالب جشنواره بین المللی تئاتر فجر به اجرا درآمده تصریح کرد: این اثر نمایشی با نگاهی وفادارانه به متن و با ایجاد پاره ای تغییرات جزئی در شیوه اجرایی، در بخش مناطق سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به صحنه می رود.

این هنرمند استان خراسان رضوی درخصوص صحنه و نورپردازی نمایش "کسوف"، که خود طراحی آن را برعهده داشته، خاطرنشان کرد: پس از ارائه و شکل گیری چند طرح به ایده ای دست پیدا کردم که مبتنی بر جزئیات و تصویرسازی از مفاهیم این نمایشنامه است؛ بنابراین صحنه نمایش به شکل کاملا مینی مال طراحی شد. همچنین نورپردازی این اثر، که با همکاری محمود کریمی انجام شد، در راستای متن و انتقال مفهوم انسانی و بازگویی مصیبت های افراد در سال های پس از جنگ بوده است.

وی در مورد مضمون این نمایش تشریح کرد: این متن با داستانی درباره دو زوج از ملیت های مختلف، نشان دهنده مصائب جنگ در انسان های آسیب پذیر جامعه است و با پرداختن به مشکلات جنگ، برای افرادی که به طور غیر مستقیم با این مقوله درگیرند، تبعات فرامرزی پدیده جنگ را نمایش می دهد. در "کسوف" دو زوج به دلیل مسائل پیش آمده در نتیجه جنگ به نقطه صفر مرزی مهاجرت کرده و با سختی های زیادی دست و پنجه نرم می کنند و ....

سلیمانی پاک با اشاره به اینکه این اثر با همکاری هنرمندان گروه تئاتر "هامش" شهرستان چناران، به سرپرستی عباس جانفدا، در جشنواره تئاتر فجر اجرا می شود، تاکید کرد: در این اثر در کنار امیر اورعی و شهره مکری در نقش مرزبان به ایفای نقش می پردازم.

دیگر عوامل این نمایش عبارت اند از: رضا عرفانی مشاوره کارگردان، مهدی دلدار دستیار کارگردان، غزاله یزدبان طراح گریم و محسن جعفری طراح پوستر و بروشور.



پرفورمنس"پروانگی" در راه جشنواره تئاتر فجر



پرفورمنس "پروانگی" نخستین تجربه کارگردانی عامر مسافرآستانه در سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا می شود.

مسافرآستانه با این توضیح که "پروانگی" اجرای تجربی و پرفورمنس گونه دارد، اظهار داشت: نوع استفاده از انیمیشن و فیلم در این کار متفاوت است. انیمیشن فضا می سازد و بازیگر در این فضا بازی می کند.

وی نمایش"پروانگی" را دارای جذابیت بصری دانست و گفت: چون نمایش از دریچه تفکرات و رویای افراد آسیب دیده از جنگ روایت می شود به لحاظ بصری متفاوت است.

مسافرآستانه به عنوان طراح حرکت و بازیگر شناخته می شود و نمایش "پروانگی" نخستین تجربه کارگردانی اوست. وی در این نمایش کمتر به هنر تخصصی خود یعنی کار فیزیکال (حرکت و بدن) پرداخته است و تاکید می کند: از کاری که یاد گرفتم به عنوان سلاح دست در نخستین تجربه کارگردانی ام استفاده نشده است.

"پروانگی" در یک آسایشگاه مجروحان جنگی بدون فضا و زمان می گذرد. دکتری سعی دارد افراد بستری در این آسایشگاه را با ورود به خاطرات آن ها درمان کند. امید عباسی، مهدی بوسلیک، نسترن پیکانو، ملودی آرام نیا، امیر امیری، آرتینا محمدی، مصطفی کاظمی و قاسم غضنفری از بازیگران نمایش هستند.

علی نصر دستیار کارگردان، امیرحسین دوانی طراح صحنه، ندا نصر طراح لباس نمایش "پروانگی" به شمار می آیند.

